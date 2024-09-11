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改款「新HONDA HR-V」泰國預告發表！油電RS運動款現身　台灣明年見

▲泰國釋出小改款HODNA HR-V，驚喜現身帥氣RS運動款。（圖／翻攝自HONDA）

▲泰國釋出小改款HODNA HR-V，驚喜現身帥氣RS運動款。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

繼日本、歐洲後，泰國也預告小改款HONDA HR-V即將發表，並帶來帥氣的RS運動款，由於台灣市場與亞太規關係頗為密切，泰規將發表的HR-V值得作為台灣未來參考依據！

▲泰國釋出小改款HODNA HR-V，驚喜現身帥氣RS運動款。（圖／翻攝自HONDA）

▲泰國釋出小改款HODNA HR-V，驚喜現身帥氣RS運動款。（圖／翻攝自HONDA）

▲RS車型擁有專屬水箱護罩、黑化套件與18吋雙色鋁圈，並推出棕色新車色與黑車頂可選。

泰國預告籌備改款新HONDA HR-V，並開始展開預接單，實際發表應會在今年11月的泰國曼谷車展。從泰國首度釋出的預告片來看，泰規HONDA HR-V確定會有帥氣的RS運動款，除了有專屬的RS空力套件外，並搭載多項黑化套件與18吋雙色鋁圈。

RS套件帶來更具張力的跑格感，採用閃閃發亮的梯形鍍鉻水箱護罩排列，並配上顯眼的RS紅色徽飾，泰國改款HONDA HR-V RS營造更強烈的視覺年輕運動感。

▲泰國釋出小改款HODNA HR-V，驚喜現身帥氣RS運動款。（圖／翻攝自HONDA）

▲內裝升級新的8吋螢幕，動力搭載1.5升油電。

泰規內裝鋪陳大致不變，主要新增升級新的8吋多媒體螢幕，系統較先前擁有更靈敏的操作反應，並較過去增加無線Apple CarPlay、Android Auto手機連結。

於台灣現售的1.5升自然進氣引擎不同，泰規僅有e:HEV油電動力，該動力以1.5升自然進氣搭配電動馬達，結合CVT變速箱，繳出131匹馬力與25.6km/L平均油耗。隨著泰國即將發表改款HR-V，台灣市場可期待台灣本田是否將推出期待已久的HR-V油電款。

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