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全新大G加持「台灣賓士拚豪華車銷量冠軍」！前8月已追上日系對手

賓士5日在台灣發表越野性能極佳的豪華G-Class大軍，期許能奪回豪華進口車冠軍寶座。

圖文／鏡週刊

看好台灣豪車市場，去年痛失冠軍寶座的德國賓士，今年火力全開，多款新車陸續導入，5日又在台灣發表越野性能極佳的豪華G-Class大軍，就連史上最強大的純電G Car都引進台灣，加上前8個月銷量已逐漸追上對手日系Lexus，9月新車陸續到港交車後，力拼下半年超越敵手，期許能奪回豪華進口車冠軍寶座。

「此次台灣賓士導入全新的G-Class大軍，包含性能越野制霸地表的Mercedes-AMG G 63，還有首次達成在4個車輪上分別安裝電動馬達的全電動驅動系統，在越野性能領域中開創電勁巔峰，眾所矚目、史上最強大的全新純電G 580也同步引進台灣。希望能給喜愛賓士G系列的消費者們更多、更好的選擇。」5日舉行越野傳奇經典全新G-Class系列車款的台灣賓士總裁金恩中興奮地說。

看好台灣豪華頂級車市場潛力，台灣賓士繼多款新車發表之後，又再度引進G-Class大軍，全面導入48V高效輕油電系統、智慧駕駛輔助系統與新一代MBUX多媒體系統，以越野風格打造數位座艙，共導入G 450 d、G 500、G 63共3款燃油車型，還有全新純電G 580，各不同車型車價自698萬元起～993萬元起，燃油車型自本月起陸續交車，純電車型則預計年底前交車。

去年受限於原廠供貨，痛失台灣豪華進口車冠軍寶座的賓士，今年前8個月仍輸給對手由和泰車代理的日本Lexus，不過8月分碰上民俗月淡季交出1,780台的成績，逆勢年增逾64％，傲視車市，累計前8月銷量1.85萬台、年增13.6％，增幅也比其他豪華品牌來得強。

不過，已銷量市占來看，賓士前8月仍以23.8％，落後於LEXUS的25.7％。隨著近期多款新車發表，台灣賓士主管樂觀地表示，隨著今年全面強化新車陣容，下半年加速到港交車，樂觀各月領牌都可維持正成長，全年銷量篤定會超越去年的2.44萬台。

至於各車種的銷售方面，該主管透露，仍以休旅車銷量成長最多，電動車也因產品陣容日益完整，今年以來銷售成長逾20％；目前電動車占賓士全品牌銷售比重逾10％，後勢持續看漲。


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