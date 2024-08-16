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紅牛變黃牛！台中封街賽車3萬張票開賣秒殺　網路喊價最高翻7倍

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲即將在9月28日登場的紅牛F1封街展演日前開賣，結果黃牛票被炒到翻倍，讓網友們罵聲連連。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府將於9月28日、在七期市政路進行紅牛Red Bull Showrun Taichung封街展演，屆時由隸屬Visa Cash App RB F1車隊的日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）來台駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行展演，本周開賣短短3分鐘，3萬張門票就賣光，沒想到紅牛變黃牛，網路上多名網友求票，黃牛票滿天飛，傳出500元門票一舉漲到3500元。對此，運動局呼籲不要購買黃牛票，歡迎網友舉證檢舉。

▲日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶。（圖／翻攝自Red Bull）

▲紅牛F1賽車「台中封街飆速」3萬張門票日前開搶，不到3分鐘就瞬間秒殺。（圖／翻攝自Red Bull）

9月28日當天，也會邀請來自立陶宛與日本兩位世界級兩輪特技車手Aras Gibieža與安倍優現場炫技，以及重金屬樂團血肉果汁機、頑童MJ116開唱。

▲日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶。（圖／翻攝自Red Bull）

▲日本現役F1車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）來台駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行展演。（圖／翻攝自Red Bull）

有民眾透露，一家4口想到現場體會F1飆速快感，沒搶到票就算，還看到網路上喊得震天嘎響的黃牛票價格，讓她相當氣憤。臉書社團不少人求票，有網友留言「線上買票網路一直進不去，進去了手機驗證碼也收不到，黃牛還可以買到一堆票」，也有網友分享照片，只見原價500元的門票，被黃牛炒到2900元到3500元不等，不禁哀嚎「明明是紅牛迷，卻只能眼睜睜看黃牛猖狂」。

關鍵字：紅牛F1封街展演

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