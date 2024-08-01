台塑聯手歐洲「商用新底盤」台灣發表！長途旅遊更舒適、更穩定

▲台塑與歐洲車廠聯手，推出遊覽商用車新底盤。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

深耕台灣商用市場多年的台塑汽車，於8月1日發表全新SB-4000大客車底盤，提供遊覽等商用車更穩定、更舒適的行路質感，為乘客、駕駛帶來截然不同的乘車體驗。

▲全新底盤針對台灣路狀進行調整，帶來更安定的穩定性。

台塑汽車在商用車市場用心經營已近20年頭，專業組裝技術和全台服務網路設置完善，追求車輛高效能與環境永續，這次與歐洲VDL針對商用車底盤展開合作推出全新的SB-4000大客車底盤。

台塑汽車與歐洲VDL合作，是在經過詳實的市場研究調查後，針對台灣蜿蜒山路與繁忙都市的行駛環境，以及台灣安全法規及道路環境，和VDL反覆討論修改設計、組裝和測試，將旗下SB-4000大客車底盤產品再針對台灣市場的特殊需求改良，成為專為台灣量身設計的正歐洲底盤。

▲展示車輛採用柴油引擎搭配ZF變速箱。

SB-4000大客車底盤進行了全面升級，配備了PACCAR MX-11 450HP柴油引擎和ZF TRAXON 12速自手排變速箱，提供強大動力並保有低油耗低碳排優勢。此外，車輛採用德國ZF氣壓式獨立懸吊系統與VDL設計的避震系統，提升乘坐舒適性和行駛穩定性。

▲新車針對台灣族群進行改良、升級，創造更討喜的空間。

底盤也搭載先進ADAS主被動安全輔助系統，為乘客提供全方位保護，並特別針對台灣市場進行調整，如降低方向盤高度、設計超低床前軸，提供駕駛區與休息室之間的平整地板，並增加剎車儲氣筒調整底盤配置擴大車內空間。在省油和低故障率的基礎上，結合台塑汽車的專業團隊和維修服務網，能讓客戶有感降低使用VDL大客車的持有總成本。