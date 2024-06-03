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NISSAN SENTRA國產房車配備升級又降價 搭載LV2好開、好坐又安心

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲有「仙草」暱稱的全新改款NISSAN SENTRA在外型、安全性、舒適性三大面向大幅升級。（圖／記者徐煜展攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

疫情後全民瘋出國，想帶一家老小出門異地放鬆，卻發現機場、旅遊景點爆滿，花費不少精力卻換來滿滿人潮的壓迫感，卻忘了家人間的陪伴不在於地點，而是彼此間的親密感，這時不妨來趟自駕國內遊更輕鬆自在。

長久以來，一直是國產熱銷家庭房車霸榜的NISSAN SENTRA，向來以出眾外型、不輸SUV休旅空間的舒適座艙深得市場青睞，此次全新改款的NISSAN SENTRA更帶來3大面向升級，在「車身外型」「安全科技」「空間舒適」都有感提升，讓全新NISSAN SENTRA各方面都高標滿分。

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新改款NISSAN SENTRA外型亮眼，在保有房車的低重心、媲美休旅車的大空間與升級先進科技下，各方面都表現出色。

全新NISSAN SENTRA針對水箱護罩變更設計，以「V-Motion鍍鉻格柵水箱護罩」搭配大面積網格鋪陳，結合潮流銳利的「鷹眼式LED尾燈」，營造出大器質感視覺；流線的「Two Tone雙色類敞篷車頂」加上動感帥氣的「17吋雙色切削鋁圈」，一舉打破房車等於老氣/無聊的刻板印象，讓你一上路就抓住他人目光，成為車水馬龍中的焦點。

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新改款NISSAN SENTRA以V-Motion鍍鉻格柵水箱護罩、鷹眼式LED尾燈、17吋吋雙色切削鋁圈，打破房車等於老氣/無聊的刻板印象，一上路就成為目光焦點。

安全性方面，全新NISSAN SENTRA也導入先進科技，不僅具有同級車唯一PFCW超視距車輛追撞警示系統、EAPM油門誤踩緊急輔助系統，此次改款更加碼具備「ProPILOT LV2半自動輔助駕駛」功能，只要透過方向盤上的右側功能鍵，設定好與前車的距離、最高速度上限，就能進行全速域的智慧巡航，大大減輕長途駕駛疲勞。

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新升級的NISSAN SENTRA搭載同級唯一懸浮式12.3吋智慧影音觸控螢幕，而且只要透過方向盤右側功能鍵，就能輕鬆啟動「ProPILOT LV2半自動輔助駕駛」，減輕長途駕駛疲勞。

新增的「3D AVM360° HD高畫質立體環景影像系統（附MOD移動物體偵測）」，也為駕駛帶來全方位無死角的安全偵測；而「EPKB電子駐煞車系統（附Auto Hold）」與「I-KEY自動解鎖／離開上鎖」功能也相當實用，其中電子駐煞車不僅讓中船空間更簡潔、深踩煞車後的駐煞車功能讓停等紅燈更輕鬆，至於I-KEY靠近自動解鎖功能也讓滿手物品上車時不用再找鑰匙，離開車輛也不必擔心忘了上鎖，各方面的升級讓全新NISSAN SENTRA不僅開車更安全、用車也更方便。

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新NISSAN SENTRA具備3D AVM360° HD高畫質立體環景影像系統，提供全方位安全偵測；而EPKB電子駐煞車系統不僅讓中船空間更簡潔，駐煞車功能也讓停等紅燈更輕鬆。

座艙舒適度上，全新NISSAN SENTRA也升級同級唯一「12.3吋智慧影音多媒體系統」懸浮式螢幕，可支援「無線Apple CarpPlay＆有線Android Auto手機連結」，讓旅途輕鬆操作導航、影音等資訊，加上專車設計的「BOSE音響系統」，在全車8具揚聲器的音場效果下，提供頂級聽覺饗宴。

全新改款NISSAN SENTRA具備亮眼外型、安全科技及舒適配備，在保有房車的低重心、乘坐舒適度與媲美休旅車的置物空間下，不論是和長輩、小孩三代同堂出遊都輕鬆，讓全新NISSAN SENTRA成為乘載全家人幸福的優質房車，享受美好家庭時光。現在新車還比改款前優惠，最低可省下26,000元、最高45,000元，趕快去預約試乘！

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲Nissan Sentra仙草編業。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新NISSAN SENTRA不論是和長輩、小孩三代出遊都輕鬆，新車配備更豐富、還比改款前優惠。

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