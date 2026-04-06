油價狂漲「改開電動車能省下多少錢」？1公式讓你快速計算

▲油價不斷飆漲，若改開電動車能省下多少錢？（示意圖／ETtoday資料照）

記者張慶輝／綜合報導

中東戰事仍未止歇，國際原油價格持續上揚，也帶動國內油價不斷高漲，目前發油量最大的95無鉛汽油1公升已經來到33.9元，對開車族的荷包來說負擔更是有感變重，這時就會令人不禁好奇，常聽人說「開電動車很省錢」究竟是有多省？《ETtoday車雲》就按照現況整理出下列公式，讓車迷可以依照自身用車狀況快速評估。

▲參照國內大型第3方充電業者的訂價，離峰時段每度電約落在6.5元左右。（圖／資料照）

目前在國內百萬上下的電動車選項已較過去明顯增加，若以主流的中型休旅車來看，平均每度電都能跑上6至7公里，而第3方快充業者的離峰電價每度平均落在6.5元左右，所以可以簡單理解為「電動車每跑1公里需花費1塊錢」。

▲不同動力類型行駛每公里單價比較，均以中型休旅車為基準。（記者張慶輝製表）

在油車部分又可分為純燃油與油電，既然是要比較，就以同樣級距的中型休旅車為例，純燃油的平均實際油耗（非測試值）約為12km/L，油電則約落在17km/L，配合目前95無鉛1公升33.9的價格，前者每公里需花費2.8元，後者則約每公里2元；當然有人會說市面上有更省油的「小車」，但別忘了，市面上同樣也有更省電的「小電動車」，所以這邊還是統一以相同車格作為比較基準。

▲不同動力類型行駛每萬公里成本比較，均以中型休旅車為基準。（記者張慶輝製表）

得出前面的每公里行駛成本後，接下來的計算就容易許多，如果每年行駛1萬公里，那麼電動車就能比純燃油車省下約1.8萬，比油電車省下1萬，假設工作性質經常需要南北跑，每年行駛3萬公里的情況下，電動車相比燃油／油電車可省下5.4萬／3萬元。

▲一般情況下1周快充30分就已足敷使用，惟長途行駛時須提前規劃路線以及預留充電時間。（圖／資料照）

當然前面提到的電價／油價其實都還有空間，例如若在自家裝設充電樁並搭配時間電價，每度電成本可以降至驚人的2元左右，只是得再把設備與施工成本算上，且每棟建築狀況不同價格也有差異，有些社區大廈甚至是不給安裝，若是完全仰賴快充站，一般情況下1周花30分鐘充電就已足敷使用；值得注意的是，長途行駛的時間與行程規劃習慣與油車完全不同，所以購入電車前不僅要看自家附近哪裡有充電站，前期也會花上不少時間在研究長途路線安排。

▲加油可多利用會員集點、信用卡優惠與自助加油來節約開支。（圖／資料照）

而油價則可透過會員積點、信用卡優惠、自助加油折扣等節約開支，當然現在也有部分信用卡針對充電費提供優惠；而美式賣場的高優惠，是建立在會員年費、專程跑一趟的路程與排隊時間之上，日前油價調漲前夕就出現排了30分鐘還加不到油的情況，值不值得還需要自行評估。

▲電動車不只每公里成本較低，稅賦與保養費用上也是省錢省心。（圖／資料照）

電動車能省下的不只是每公里成本，在稅賦與保養費用方面也有優勢，直到2030年前牌照稅與公路養管費（燃料費）都是免徵狀態，國產中型電動休旅行駛4萬公里保養2次總費用也僅約1萬元左右，另外許多人擔心的保險費，實務經驗上來看國產電動車款並沒有明顯較高，只有Tesla特斯拉的確是相對高昂，至於電池壽命問題，目前8年或16萬公里保固已經是各家車廠的基本盤，只要不是人為因素，應該足以讓車主放心使用很長一段時間。