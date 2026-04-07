台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

▲BMW iX3人氣爆單！已正在上市籌備階段。（圖／翻攝BMW）

記者徐煜展／綜合報導

BMW全新世代電動休旅iX3動作越來越積極，原廠提供給經銷端的資料顯示，台灣預計下半年上市，車型首波預計提供iX3 50 xDrive，iX3將成為品牌接下來最重要的電動車主力，同時經銷端不僅接單超過預期爆量，後面車主恐必須排到明年才能交車。

▲台灣BMW iX3業務持續接單，接下來排單恐等到明年才能交車。

經銷端第一線透露全新iX3接單狀況相當踴躍，若現在才下訂，交車時間甚至可能一路排到明年，顯示新世代電動BMW的吸引力確實不容小覷。

iX3電動休旅除了導入全新設計語彙外，車長4,782mm、軸距2,897mm，優於油車版的X3，定位在車長4,965mm、軸距3,000mm的iX之下，iX3不僅產品力新鮮感十足，內部空間更是不容小覷。

▲iX3續航力破800公里，10分鐘就能補電372公里。

台灣首波規格將提供iX3 50 xDrive車型，擁有469匹最大馬力，805公里的WLTP續航力，21分鐘就能完成10～80%充電，採800V電池架構、108.7kWh電池容量，為品牌最新第6代eDrive科技技術。

2026年下半季豪華電動車戰火一觸即發，除了BMW將帶來iX3電動休旅，作為頭號勁敵的賓士GLC也有電動版導入規劃，賓士GLC電動車同樣預計年底前導入，2款德系新生代電動車準備來過招。