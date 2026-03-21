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台灣「新HONDA CR-V曝光」倒數上市！全新油電比RAV4更省稅金

▲台灣本田今年重頭戲！油電CR-V送測曝光。（圖／翻攝自環境部、HONDA）

▲台灣本田今年重頭戲！油電CR-V送測曝光。（圖／翻攝自環境部、HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

從去年開始測試的HONDA油電CR-V，出現在環境部機動車輛噪音查詢資料當中，這也就表示新CR-V已經在台上市不遠，同時台灣CR-V也將首度導入2.0升油電，要以稅金優勢對決2.5升油電的TOYOTA RAV4。

▲台灣本田今年重頭戲！油電CR-V送測曝光。（圖／翻攝自環境部、HONDA）

▲環境部曝光2.0升渦輪，以及另有1.5升汽油渦輪。

台灣現行款1.5升汽油渦輪正在作促銷出清，不過環境部資料中另有1.5升渦輪送測，未來是否持續提供汽油渦輪值得關注。而本次送測最大焦點當然就是全新2.0升e:HEV油電CR-V，加上Fit、HR-V、ZR-V、Civic等油電產品，能看出台灣本田積極在新能源戰場佈局。

事實上，現行汽油CR-V售價為105.9萬～127.9萬元，正在針對庫存逐步出清，市場也出現不小促銷力道，經銷端祭出保固、贈品與各種優惠方案，整體折算下來約有接近20萬元價值優惠，對於想入手CR-V的消費者來說算是最後撿便宜的時機。

▲台灣本田今年重頭戲！油電CR-V送測曝光。（圖／翻攝自環境部、HONDA）

▲油電CR-V相對RAV4，擁有國產、稅金優勢。

油電CR-V則最快將在第2季上場補位，可能將填補汽油車型編成，油電CR-V有望維持較親民的汽油入手門檻，相對TOYOTA RAV4 2.5升油電少一級的稅金與國產優勢，讓油電CR-V與RAV4來場對決。

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關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代7人座Prelude

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