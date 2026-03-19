台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

▲官網偷偷幫RAV4入門款升級關鍵配備！後視鏡終於不用手折。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣第6代TOYOTA RAV4於今年1月上市，當時入門款售價104萬起，售價破百萬的進口車卻採用手動收折後視鏡，當時引起不少酸民反彈、開酸，不過和泰似乎聽到消費者心聲，已經在官網偷偷升級補上電動後視鏡，並且維持104萬售價！

▲官網入門款豪華版已經改為電動收折後視鏡。

台灣6代RAV4官網悄悄針對入門豪華款進行配備調整，將原本的手動後視鏡升級為電動收折設計，雖然原廠沒有特別大張旗鼓宣傳，但官網規格上的變動已經說明一切，對消費者來說，這就是一波實質的「無痛升級」。

電動收折後視鏡已經是台灣用車日常重要配備，無論是都會區路邊停車、狹窄巷弄會車，甚至機械車位進出，電動收折幾乎已經從加分項變成基本需求。也因此，當RAV4補上這項配備後，終於像是進口車該有的配備水準。

▲補齊關鍵的重要配備，也能讓入門款帶來實質的銷量提升。

雖然電動收折後視鏡已經不是稀有配備，但RAV4單純就是把早就該有的配備補上，如今不只加入電動收折，連迎賓燈與後視鏡電熱除霧也一併到位，整體使用便利性明顯提升，配備完整度也終於比較說得過去。對原廠來說可能只是例行調整，但對市場來說，更像是終於回應了消費者累積很久的不滿聲音。