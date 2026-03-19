ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲官網偷偷幫RAV4入門款升級關鍵配備！後視鏡終於不用手折。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣第6代TOYOTA RAV4於今年1月上市，當時入門款售價104萬起，售價破百萬的進口車卻採用手動收折後視鏡，當時引起不少酸民反彈、開酸，不過和泰似乎聽到消費者心聲，已經在官網偷偷升級補上電動後視鏡，並且維持104萬售價！

▲官網偷偷幫RAV4入門款升級關鍵配備！後視鏡終於不用手折。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

▲官網入門款豪華版已經改為電動收折後視鏡。

台灣6代RAV4官網悄悄針對入門豪華款進行配備調整，將原本的手動後視鏡升級為電動收折設計，雖然原廠沒有特別大張旗鼓宣傳，但官網規格上的變動已經說明一切，對消費者來說，這就是一波實質的「無痛升級」。

電動收折後視鏡已經是台灣用車日常重要配備，無論是都會區路邊停車、狹窄巷弄會車，甚至機械車位進出，電動收折幾乎已經從加分項變成基本需求。也因此，當RAV4補上這項配備後，終於像是進口車該有的配備水準。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲補齊關鍵的重要配備，也能讓入門款帶來實質的銷量提升。

雖然電動收折後視鏡已經不是稀有配備，但RAV4單純就是把早就該有的配備補上，如今不只加入電動收折，連迎賓燈與後視鏡電熱除霧也一併到位，整體使用便利性明顯提升，配備完整度也終於比較說得過去。對原廠來說可能只是例行調整，但對市場來說，更像是終於回應了消費者累積很久的不滿聲音。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

搭電梯如何辨別台灣人？ 　李多慧還原「1發音習慣」

推薦閱讀

187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

187萬起！賓士「全新大改款CLA」上市　電動＋燃油4車型同步抵台

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

零關稅美規車晚點到、國產先催買氣！裕隆日產2款新車上市一周接單破百

零關稅美規車晚點到、國產先催買氣！裕隆日產2款新車上市一周接單破百

197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

Audi最便宜的電動車來了！全新A2 e-tron預告登場　台灣導入機率高

Audi最便宜的電動車來了！全新A2 e-tron預告登場　台灣導入機率高

最新文章

187萬起！賓士全新大改款CLA上市2026-03-19

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價2026-03-19

裕隆日產2款新車上市一周接單破百2026-03-19

台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣2026-03-19

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥2026-03-19

Audi最便宜的電動車來了2026-03-19

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款2026-03-19

「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入2026-03-18

台灣Honda重機公布2026年度計畫2026-03-18

Suzuki Swift變身最萌潮車2026-03-18

熱門文章

台灣Honda重機公布2026年度計畫2026-03-18

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款2026-03-19

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價2026-03-19

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了2026-03-17

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」2026-03-18

台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣2026-03-19

裕隆日產2款新車上市一周接單破百2026-03-19

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥2026-03-18

TOYOTA「全新休旅日本倒數上市」2026-03-16

台灣「新進口7人座休旅」售價曝光、即將上市2026-03-15

相關新聞

EVOASIS攜手和泰汽車串接OpenHub　充電漫遊服務正式上線

EVOASIS攜手和泰汽車串接OpenHub　充電漫遊服務正式上線

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

讀者迴響

熱門文章

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價！網友開酸：早該給了

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

197.8萬！台灣「福斯Golf R性能特仕車」開賣　外觀、內裝更兇狠

零關稅美規車晚點到、國產先催買氣！裕隆日產2款新車上市一周接單破百

零關稅美規車晚點到、國產先催買氣！裕隆日產2款新車上市一周接單破百

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366