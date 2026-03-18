日規新TOYOTA RAV4更兇狠、更帥！全新套件加持新台幣只要7萬

▲日本RAV4 GR Sport推TRD套件！展現更兇狠的侵略氣息。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日規TOYOTA RAV4又藏好料！作為豐田御用TRD改裝廠，為RAV4 GR Sport玩出新花樣，全新套件只要新台幣7萬，馬上讓RAV4化身成兇狠的戰鬥型性能休旅！

▲RAV4 GR Sport TRD除了擁有滿滿的空力套件，還能選配20吋黑銀胎圈。

RAV4 GR Sport TRD套件日圓開價35萬，約新台幣7萬入手，外觀新增外型部前下擾流（車頭更低趴、更銳利）、車側銀色飾條側裙、專屬尾翼＋後下擾流整體視覺明顯更有層次，也更符合超過300匹馬力的RAV4 GR Sport PHEV取向。

除了換上一身勁裝空力套件外，還能額外選配20吋霸氣胎圈等，從RAV4 GR Sport PHEV推出後，能明顯看出原廠不再定義RAV4僅是簡單的家用休旅，來到329匹綜效馬力，加上運動化懸吊，能感受到原廠想強調RAV4 GR Sport PHEV可是身懷一身性能魅力。

日本第6代RAV4除了有基本的2.5升油電，還另有2.5升PHEV為GR Sport專屬，可惜的是，台灣目前6代RAV4都只有2.5升油電選項，尚未導入2.5升PHEV。