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「福特新跑旅亮相」全新特仕車超帥致敬經典！動力升級更會跑

▲福特Capri電動跑旅於歐洲推出新年式升級。（圖／翻攝自福特）

▲福特Capri電動跑旅於歐洲推出新年式升級。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特與福斯日前合作的Explorer EV、Capri兩款電動休旅，雙雙在歐洲迎來有感的新年式升級，除了針對動力、電池升級後，Capri還推出搶眼、超帥的Capri Collection特仕車型。

▲福特Capri電動跑旅於歐洲推出新年式升級。（圖／翻攝自福特）

▲福特Capri電動跑旅於歐洲推出新年式升級。（圖／翻攝自福特）

▲新年式推出帥氣特仕車，致敬過去的賽車年代。

福特Explorer EV與福斯ID.4為雙生車，而跑旅的Capri則來自ID.5，曾代表性能福特經典 Capri，在電動化浪潮下正式轉型為跨界跑旅。全新Capri Collection特仕車是外型最大賣點，換上專屬的藍色塗裝，靈感來自過去賽車年代的經典配色，再搭配黑化空力套件與大型尾翼，整體視覺比一般版本更有侵略感。

福特Capri在歐洲提供後驅79kWh、四驅77kWh兩種規格，前者售價46,946.08歐元，換算新台幣約162萬元；後者來到50,695.61歐元，折合新台幣約175萬元

動力與續航表現也同步進化，原廠針對電池與系統做出優化，使入門車型的續航能力進一步提升，約提升60公里來到463公里。

▲福特Capri電動跑旅於歐洲推出新年式升級。（圖／翻攝自福特）

▲特仕車內裝呼應外觀復古賽車元素。

車內呼應外觀復古主題，整體以黑色為基底，加入大量藍色元素點綴，包括安全帶、中控飾板與座椅設計，甚至透過材質紋理去營造過去性能車的視覺記憶，也順勢提供視覺質感。

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關鍵字：FORDExplorerKUGASUV7人座四驅Equator SportEdge LCapri

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