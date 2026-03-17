台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了！全新7人座休旅空間比RAV4更實用

▲和泰法說會提及將爭取更多美規車來台！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

和泰今3月17日受邀出席券商法人說明會，除了針對2026年台灣車市展望與集團布局釋出最新看法，其中消費者在意的美規車議題，和泰今日也鬆口表態，著手評估引進美製大型SUV與皮卡車，替未來市場提前布局，而Highlander、4Runner等熱門車款都有望在名單內。

▲台灣車市逐漸回暖，今年規模有望來到44萬水準。

在現有的新車銷售表現上，隨著台美關稅政策逐步明朗，加上舊換新貨物稅最高減徵10萬元政策持續發酵，將有助於帶動整體購車需求回溫，預估2026年台灣新車市場規模可望回升至約44萬輛水準。

在銷售目標方面，和泰車也同步訂出年度挑戰數字，旗下TOYOTA、LEXUS與Hino三大品牌合計力拚16.5萬輛，並設定37.5%的市占率目標，持續鞏固其在台灣車市的龍頭地位。

▲TOYOTA Highlander擁有比RAV4更大的7人座空間，而4Runner也是北美當地的熱門皮卡車，讓台灣產品選擇更豐富。

在未來新車戰略安排，尤其是消費者在意的美規車議題，日前裕隆日產已經陸續表態爭取更多美規車來台，而和泰今也在法規會透露，確實也有美規車評估規劃，但策略上不會直接引進目前台灣既有販售的車型，以避免產品線重疊、影響既有銷售布局，也就表示，Camry、RAV4等並不會從日本進口改成北美產地。

未來若有新車導入，將以市場區隔為主要考量，美規車名單鎖定台灣相對缺乏的大型SUV與皮卡產品，雖然和泰並未直接點名新車名單，但可預測的是，像是TOYOTA Highlander、Grand Highlander、4Runner、LEXUS TX等美規熱門車款，都被視為潛在導入名單。

整體來看，美規車零關稅雖然讓台灣消費者充滿期待，但在美方關稅政策尚未底定前，台灣車市短期內仍將持續觀望，真正的價格紅利何時落地，還有待後續政策拍板。