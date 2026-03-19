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TOYOTA「高人氣7人座MPV」即將改款！台灣今年啟動生產

▲TOYOTA Voxy傳小改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲TOYOTA Noah、Voxy日本即將在5月改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

讓台灣車迷心癢癢的TOYOTA Noah、Voxy 7人座MPV，日本即將在5月迎來新改款，屆時外觀、配備都有調整計畫，且動力未來也只提供油電選項，而台灣市場上，今年也將啟動Noah、Voxy在台生產組裝並導回日本市場！

▲TOYOTA Voxy傳小改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲台灣今年將支援日本生產Noah、Voxy，短期內不會推出左駕，但有望等到下一代大改款在台上市。

TOYOTA Noah、Voxy在日本是相當暢銷的高人氣MPV，為了緩解日本工廠產能，今年台灣第2季將啟動生產支援日本，雖然台灣短期內沒有Noah、Voxy上市規劃，但下一代大改款Noah、Voxy有機會在台推出。

▲TOYOTA Voxy傳小改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲日本5月改款新Noah、Voxy取消汽油動力，僅提供1.8升油電。

5月即將改款的TOYOTA Noah、Voxy動力將迎來革新，將取消汽油動力，主力專攻1.8升油電，同時Noah、Voxy在外觀會有調整，針對鍍鉻飾條等變化，提供新車色等，車內用料材質升級，帶來更好的質感。

另在四驅車型，將導入日前日規Corolla Cross相同的Snow Extra駕駛模式，可針對車輛在雪地行駛時，來增加行車穩定安全。

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關鍵字：TOYOTAMPV休旅車RAV4七人座SUV油電跨界INNOVANoahVoxy

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