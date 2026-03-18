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「全新BMW i3正式發表」台灣暖身準備導入！續航900公里比油車更會跑

▲全新BMW i3正式發表！帶來驚人的900公里續航。（圖／翻攝自BMW）

▲全新BMW i3正式發表！帶來驚人的900公里續航。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

BMW於台灣時間3月18日晚間正式發表全新i3電動轎跑，具備超長的900公里續航表現可是超越不少油車一桶油的續航表現，而台灣總代理汎德早已在社群提前釋出i3相關訊息，很明顯就是導入前的暖身動作。

▲全新BMW i3正式發表！帶來驚人的900公里續航。（圖／翻攝自BMW）

▲全新BMW i3正式發表！帶來驚人的900公里續航。（圖／翻攝自BMW）

▲全新i3設計前衛搶眼、車內空間更是不俗。

全新i3作為Neue Klasse電動平台第2款代表作，第1款作品iX3已準備今年在台灣上市，因此接下來i3轎跑、i3 Touring旅行車動向都值得台灣車迷關注。

新i3延續3系列熟悉的運動房車比例，但設計語彙更趨簡約現代，車頭採用整合式雙腎造型與細長燈組，辨識度依舊鮮明，同時透過更平滑的線條與封閉式設計，強化電動車該有的科技氛圍。

i3車長達4760mm、車寬1864mm、車高1481mm，軸距則為2898mm，全面優於燃油版BMW 3系列，其中軸距相較油車3系列增加47mm，不僅有助於提升乘坐空間，也讓整體車身更具貼地感與穩定性，實際空間表現已逐漸向更高一級距靠攏。

▲全新BMW i3正式發表！帶來驚人的900公里續航。（圖／翻攝自BMW）

▲全新BMW i3正式發表！帶來驚人的900公里續航。（圖／翻攝自BMW）

▲座艙豪華科技感十足，同時大玩創意燈光秀。

座艙BMW導入全新Panoramic iDrive概念，將主要行車資訊整合至前擋風玻璃下緣的投影區域，搭配大型中控螢幕與抬頭顯示系統，重塑駕駛介面邏輯。整體鋪陳走向極簡化，透過環艙設計與數位化配置，營造更開闊且科技感濃厚的使用體驗。

▲全新BMW i3正式發表！帶來驚人的900公里續航。（圖／翻攝自BMW）

▲續航來到900公里，電池容量尚未公布。

動力配置導入BMW第六代eDrive系統與800V高壓架構，首發車型i3 50 xDrive為例，採雙馬達四輪驅動設定，輸出達469匹馬力，並具備高達900公里的WLTP續航實力。充電效率亦大幅進化，在高功率直流快充條件下，10分鐘就能補電400公里，同時也支援雙向供電應用。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX2X2X3i3

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