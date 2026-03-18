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Suzuki Swift變身最萌潮車！Care Bears聯名彩繪車4月開賣

▲Suzuki再度攜手知名IP！Swift彩繪車賣萌裝可愛預計4月開賣。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki再度攜手知名IP！Swift彩繪車賣萌裝可愛預計4月開賣。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki繼日前咖波、黃阿瑪等知名IP聯名帶來話題，於今3月18日彰化新據點開幕之際，原廠正式宣布攜手經典療癒Care Bears，推出限量Swift Care Bears彩繪特仕車，並預計4月公布正式售價，每種車色各提供100台，全台總共限量300台！

▲Suzuki再度攜手知名IP！Swift彩繪車賣萌裝可愛預計4月開賣。（圖／翻攝自Suzuki）

▲車側擁有搶眼的Care Bears彩繪塗裝，開在路上回頭率肯定爆棚。

把Swift動感加入可愛風格引爆市場話題，車側以Care Bears經典角色、彩虹與星星元素作為主軸，搭配紅、藍、綠等不同車色，呈現出活潑但不過度張揚的視覺效果，鎖定年輕族群與女性買家市場的意圖相當明確。

此次Swift Care Bears原廠認證彩繪車，消費者可直接選擇完整設計版本入手，不僅質感與耐用度更有保障，也省去後續改裝的時間與成本，可愛風格與Swift一拍即合，對品牌形象經營也有加分效果。

▲Suzuki再度攜手知名IP！Swift彩繪車賣萌裝可愛預計4月開賣。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki再度攜手知名IP！Swift彩繪車賣萌裝可愛預計4月開賣。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki再度攜手知名IP！Swift彩繪車賣萌裝可愛預計4月開賣。（圖／翻攝自Suzuki）

▲全新世代Swift不僅省油！更具備豐富的配備與安全防護。

Swift本身就具備新手、女性族群友善的小車優勢，3,860mm車長搭配4.8m迴轉半徑，在台灣都市環境中具備良好機動性，加上約24.5km/L的節能表現，維持一貫省油、好開的產品定位。

同時配備ACC全速域主動車距巡航、LKA車道維持輔助等系統，在入門小車級距中仍具備一定競爭力，讓這次聯名不只是外觀加分，而是建立在既有產品實力之上。

Swift透過Care Bears這類具有情感連結的IP，不只提升話題，更讓車輛成為個人風格的延伸，從近期原廠積極與知名IP互動，未來肯定不排除會有更多跨界合作可能。

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