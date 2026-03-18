台灣Honda重機「公布2026年度計畫」！超可愛白牌小車確定重新回歸

▲Honda Motorcycle Taiwan台灣本田二輪公布2026年度計畫。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Honda Motorcycle Taiwan台灣本田二輪今（18）日公布2026年度計畫，會中不僅揭露了將在今年導入各式新車之外，全新的CB1000F與CB1000GT也搶先在現場亮相，更重要的是，過去曾經在台販售過的白牌車系，包括Super Cub、Grom（MSX）與Monkey等，也確定會在今年重新導入販售，進一步滿足入門玩家的渴望。

Honda台灣指出，2025年出國人數持續增加，重機駕照考取人數持續下跌，所以總市場仍持續萎縮，全年總市場規模僅有1.5萬輛，其中Honda年銷量為4,372台，市佔率達到28%穩居第一；雖然各品牌已經把庫存出清得差不多，但在大力促銷活動逐漸收斂後，Honda台灣認為今年總市場規模會進一步縮小，預估年銷量會下修至13,000台，Honda則以4,000台、市佔率30%為今年目標。

隨著庫存去化完成後，Honda也開始積極規劃新車導入，今日活動現場就揭開了2款新車，分別是復古圓燈街車CB1000F、以及高性能跑旅CB1000GT，兩者皆是基於新的公升級架構而來，並且有著優於同級的完整配備，Honda台灣開出50.8萬與56.8萬的建議售價，均預計2026年第3季到港交車。

除了今天已經在現場展出的新車外，Honda台灣也提前預告，將會於今年重新導入白牌車系販售，包括Super Cub、Grom（MSX）及Monkey，讓初次跨入機車世界的新手能輕鬆加入；另外Honda台灣也會持續舉辦各項廣受好評的活動，包括安駕訓練、車主聚會、海外騎乘等，讓車主能獲得更多附加價值。