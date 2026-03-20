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「三菱得利卡」化身超帥露營車！台灣等第6代大改款導入

▲三菱5代得利卡Delica D:5再度展現多種風格！全新硬派越野套件上身。（圖／翻攝自《JAOS》）

▲三菱5代得利卡Delica D:5再度展現多種風格！全新硬派越野套件上身。（圖／翻攝自《JAOS》）

記者徐煜展／綜合報導

日本得利卡5代已經進入末期卻依能展現豐富的產品力，這次日本改裝品牌《JAOS》出手，讓得利卡Delica D:5，從原本的跨界MPV，搖身一變狂野又實用的露營車！

▲三菱5代得利卡Delica D:5再度展現多種風格！全新硬派越野套件上身。（圖／翻攝自《JAOS》）

▲日本5代得利卡仍舊擁有高人氣，全新改裝套件展現多樣化可能。

未來三菱得利卡已不是他國事務，日前台灣原廠就透露未來將有第6代大改款規劃，日本現行5代得利卡就算產品末期，依舊在市場擁有極高人氣，日本知名改裝廠讓車迷見識到5代得利卡還有更多變化可能！

改裝過後的新得利卡在前保桿加入金屬防撞桿，使用黑色霧面處理，視覺上更粗獷之外，也兼顧耐用性與抗腐蝕效果；上方再補上黃色LED探照輔助燈，不只造型有戲，夜間照明也更實用。下方則多了金屬護板，等於直接幫車頭加一層防護，面對碎石或爛路更安心。

▲三菱5代得利卡Delica D:5再度展現多種風格！全新硬派越野套件上身。（圖／翻攝自《JAOS》）

▲野性十足的改裝得利卡，還擁有豐富的露營裝備。

車尾則是把戶外露營機能一次補齊，包含尾門中央爬梯、後保桿防撞桿與下護板，整體風格和車頭呼應，讓整台車看起來更完整，也更像一台真的會開去露營、探險的車。

得利卡本身具備三菱招牌的S-AWC四輪控制系統，可依路況調整動力分配，還支援碎石、雪地等模式，讓循跡性與穩定度更好，現在再搭配這套外觀升級，等於外在與內在同步進化。

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關鍵字：三菱DST ConceptMPV7人座得利卡

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