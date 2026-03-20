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新一代「Nissan油電小休旅要來了」台灣將進口導入！換搭新1.4升省油動力

▲台灣遲遲未有新一代Kicks規劃，其實就在等國外的e-Power油電發表。（圖／翻攝自Nissan）

▲日本市場曝光新一代Nissan Kicks e-Power動力！未來可是將與台灣市場相關。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

已經在日本停止接單的Nissan Kicks e-Power，即將在5月迎來最新世代大改款，而台灣就是在等日規發表公布，屆時將以進口方式導入新一代Kicks e-Power，甚至日本市場也曝光關鍵的全新世代1.4升e-Power油電動力！

▲台灣遲遲未有新一代Kicks規劃，其實就在等國外的e-Power油電發表。（圖／翻攝自Nissan）

▲日規以1.4升自然進氣搭配e-Power油電，擁有更理想的節能水準。

日規新一代Kicks e-Power與其他家族不同，首搭1.4升自然進氣，搭配電動馬達，整體續航上看1,200公里，將成為Nissan在新能源產品的一大助力。相較北美市場的2.0升自然進氣，台灣Kicks等的就是更符合市場習慣的排氣量稅金，待日本5月上市發表後，台灣也將迎回Kicks e-Power。

▲北美新年式Nissan Kicks開賣，配備調整升戰力。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣今年準備上市Qashqai e-Power，未來Kicks e-Power加入後，將形成油電休旅關鍵布局。

日規外型尺碼與北美大同小異，新一代Nissan Kicks尺碼來到4,366x1,810x1,630mm、軸距2,667mm，相較過去尺碼有感放大，藉以帶來更理想的乘坐空間，不僅外型變得更有型，內裝配備也得到數位科技提升。

過去 Nissan在台推出的 Kicks e-Power因產品週期加上庫存售罄而下架，目前台灣原廠並未對新世代導入時程釋出明確日期，不過由於Kicks e-Power產線已從泰國搬往日本，因此台灣屆時將從日本原裝進口方式引進台灣，加上Qashqai、X-Trail等油電休旅，作為重新擴展油電 SUV 市場的重要一環。

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