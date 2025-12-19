1,198萬起！「Aston Martin兩款雙門超跑」登台　全球限量台灣已有車主

▲Aston Martin兩款超跑登台亮相！其中Valhalla全球限量 999台，現場展示車已經名花有主。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

Aston Martin全新 Vantage S於12月19日登台亮相，，承襲品牌以「S」為名的高性能車款傳統，此次以駕駛者導向的 Vantage 為基礎，透過全方位且精準的細節強化，使 Vantage S 的動態性能表現再攀全新高峰。而全球限量 999台Valhalla也同步展出，不過現場展示車輛已經被台灣粉絲買走了！

▲Aston Martin Vantage S售價1,198萬起。

Aston Martin Vantage S台灣售價1,198萬起，搭載專屬調校的 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，於6,000 rpm時可輸出680匹最大馬力，並在 3,000 至 6,000 rpm 轉速區間持續釋放81.6公斤米扭力峰值扭力。同步優化的彈射起步系統，將 0–100 km/h 加速時間縮短 0.1 秒至 3.4 秒，0–200 km/h 加速僅需 10.1 秒，極速達 325 km/h。

▲Vantage S全車不僅張力十足，講究的空氣力學能在加速時提供最佳下壓力。

全新 Vantage S 透過專屬設計語彙彰顯其高性能定位，引擎蓋上的導流鰭片，不僅強化視覺張力，更能有效提升 Hot-V V8 引擎渦輪系統的散熱效率。車尾新增的擾流尾翼片進一步強化辨識度，於極速狀態下可額外提供 44 公斤下壓力，使全車總下壓力提升至 111 公斤，同時可帶來更為敏捷的入彎反應與穩定的彎道抓地表現。底盤部分新增擾流板，另貢獻 67 公斤下壓力，全面提升高速行駛時的穩定性。



▲車內更是奢華十足，手工刺繡打造高貴豪氣。

全新 Vantage S 內裝延續 S 車型專屬設計語彙，標配由 Alcantara 與真皮共同構成的 Accelerate 極速座艙配置輔以碳纖維飾板，營造濃厚且純粹的運動氛圍。座椅頭枕飾以專屬「S」字樣刺繡，每一組刺繡需耗費近 2,500 針、超過 16 公尺絲線，細節之處充分展現 Aston Martin 對極致工藝與質感的堅持。車主亦可選配車壇首創的立體雕刻工藝，透過高達 1.5 噸壓力並結合高溫處理技術，在皮革表面雕刻出具毫米級精準度的立體 Aston Martin 廠徽，呈現前所未有的觸感與視覺層次。

在選配層面，Vantage S 提供專屬紅色視覺語彙套件，包含 21吋消光黑色Y字型鍛造輪圈以及紅色陽極處理駕駛模式旋鈕。此一配色概念更延伸安全帶、座椅飾條、縫線與座椅頭枕繡線徽飾，形塑全車一致且鮮明的動感視覺風格。

▲Valhalla全球限量999輛。

Valhalla全球限量 999台，現場已確定有台灣買家，原廠則不另外對外溝通售價，作為 Aston Martin 首款量產中置引擎插電式混合動力（PHEV）超跑，Valhalla 搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，結合三具電動馬達所構成的高性能混合動力系統，綜效輸出高達 1,079匹馬力，並具備純電行駛能力，在極致性能、即時反應與能量效率之間，樹立 Aston Martin 全新技術標竿。

▲Valhalla馬力超過千匹，內外都給人十足的戰鬥美學。

Valhalla 採用碳纖維單體座艙與高度整合的輕量化結構，搭配主動式空氣力學系統，可於高速行駛時產生 600 公斤下壓力，有效強化高速穩定性、彎道貼地性與煞車表現。其底盤與動力皆以賽道為核心進行開發，卻同時延續 Aston Martin 一貫的 GT 駕馭哲學，使 Valhalla 不僅專注於單圈成績，更兼顧長途與日常使用的實際需求。包含前軸抬升系統、ACC 主動巡航控制等先進駕駛輔助科技，讓駕駛依然保有從容與優雅。

▲內外大量採用輕量化的碳纖維打造。

本次展出車輛選配多項專屬客製化細節，包含Q by Aston Martin Spirit Silver活力銀漆色、活躍橘外觀塗裝、亮面交織斜紋碳纖維外觀套件、消光鈦銀色鍛造鎂合金輪圈等外觀細節，搭配滿佈鍛造碳纖維的內裝與輕量化桶椅，進一步強化其賽道導向的視覺張力與收藏價值。Valhalla 不僅展現品牌在性能工程上的巔峰實力，更是一件專為少數藏家而生、足以代表 Aston Martin 的劃時代傑作。