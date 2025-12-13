ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

1,895萬起、只有限量90輛！「保時捷911 GT3專屬客製車」亮相

▲保時捷全新911 GT3 90 F. A.亮相，預計明年4月開放訂購。（圖／翻攝自保時捷）

▲保時捷全新911 GT3 90 F. A.亮相，預計明年4月開放訂購。（圖／翻攝自保時捷）

記者徐煜展／綜合報導

為了紀念911之父的傳奇設計師Ferdinand Alexander Porsche（F. A. Porsche）90歲冥誕，保時捷特別推出全球限量90輛的全新911 GT3 90 F. A.，售價1,895萬起、全球只有90輛，預計明年4月開放訂購。

▲保時捷全新911 GT3 90 F. A.亮相，預計明年4月開放訂購。（圖／翻攝自保時捷）

▲全車不僅擁有奢華儀式感，內外豪氣十足。

這款致敬車型的內外觀設計靈感，源自 F. A. Porsche 在 1980 年代曾駕駛的 G-Series 911。全車融入多項優雅的 Heritage Design 設計元素，並由保時捷 Sonderwunsch （特殊訂製）團隊打造，全球僅限量 90 部。其中一部已由F. A. 的兒子 Mark Porsche 購入。車主在訂購後，亦能進一步為愛車進行個人化設計。911 GT3 90 F. A. Porsche 將於 2026 年 4 月起開放訂購。每部車皆附上限量特別版 Porsche Design Chronograph 1腕錶與專屬旅行袋。

911 GT3 90 F. A. Porsche 將於 2026 年 4 月開放訂購，並於同年下半年開始生產，且會在買家完成最終個人化配置後才進行組裝。車型以配備 Touring 套件的 911 GT3 為基礎，展現更內斂的公路跑格，搭載電動升降擾流尾翼。六缸水平對臥自然進氣引擎可輸出510匹最大馬力與45.9公斤米峰值扭力。

▲保時捷全新911 GT3 90 F. A.亮相，預計明年4月開放訂購。（圖／翻攝自保時捷）

▲外觀採用專屬色漆塗裝。

911 GT3 90 F. A. Porsche 專屬車色金屬 F.A. 綠色（F. A. Green Metallic）源於 F. A. Porsche 愛車的經典金屬橡木綠（Oak Green Metallic）。保時捷尊榮客製選色（Paint to Sample Plus） 團隊與保時捷家族共同開發出這款全新色調。自 2026 年起，所有採用保時捷嚴選選色（Paint to Sample）或保時捷尊榮客製選色的車輛，其 A 柱都將貼上全新的專屬標籤。本周年紀念車是首款配備這項識別標誌的車型。

外觀另一項特殊配置，是通常不會出現在 GT3 Touring 上的 Sport Classic 輪圈施以消光黑色烤漆（Satin-gloss black）。其靈感源自經典 Fuchs 輪圈，並具備中央單孔鎖定機制與 1963 經典版盾徽。後蓋進氣系統則施以鍍金「90 F. A. Porsche」徽飾。

▲保時捷全新911 GT3 90 F. A.亮相，預計明年4月開放訂購。（圖／翻攝自保時捷）

▲保時捷全新911 GT3 90 F. A.亮相，預計明年4月開放訂購。（圖／翻攝自保時捷）

▲保時捷全新911 GT3 90 F. A.亮相，預計明年4月開放訂購。（圖／翻攝自保時捷）

▲內裝擁有搶眼縫線與經典配件。

內裝以石灰黃（Chalk Beige）縫線、以及採用F.A. 格紋織布材質的中央椅面，與松露棕色 Club 真皮內裝（Truffle Brown）搭配，營造專為紀念 F. A. Porsche 的獨特色調。F.A. 格紋織布材質也被運用在手套箱、公事夾以及前行李廂的雙面地墊上。

F.A. 格紋織布材質（F. A. Grid-Weave）由五種顏色交織而成：黑、綠、松露棕（Truffle Brown）、奶油色（Cream）與酒紅（Bordeaux Red）。Mark Porsche車室內另一項亮點，是以開孔胡桃木膠合板製成的排檔桿，上面鑲有刻有 F. A. Porsche 簽名的飾牌。而副駕駛前方飾板上也設有鍍金銘牌，刻上簽名、原始 911 車身線條與「One of 90」字樣，強調其稀有收藏價值。此外，中央置物盒也施以與車尾一致的「90 F. A. Porsche」徽飾。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：PORSCHE保時捷電動方程式賽車TaycanMacanCayenne911

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

1,895萬起、只有限量90輛！「保時捷911 GT3專屬客製車」亮相

1,895萬起、只有限量90輛！「保時捷911 GT3專屬客製車」亮相

「Hyundai全新7人座休旅」台灣12月亮相！三排大空間搭載2.5升渦輪油電

「Hyundai全新7人座休旅」台灣12月亮相！三排大空間搭載2.5升渦輪油電

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售　Suzuki新車40萬有找　多款新車12月見

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售　Suzuki新車40萬有找　多款新車12月見

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

最新文章

1,895萬起、只有限量90輛！2025-12-13

「Hyundai全新7人座休旅」台灣12月亮相2025-12-13

【周焦點】台灣TOYOTA RAV4將完售2025-12-13

smart首款大型房車企劃啟動2025-12-13

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年2025-12-13

賓士旗艦S-Class化身無人計程車2025-12-13

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

11月最新能源局名單公布2025-12-12

熱門文章

Nissan「全新油電休旅」12月登台2025-12-12

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」2025-12-12

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣2025-12-12

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV42025-12-11

11月最新能源局名單公布2025-12-12

smart首款大型房車企劃啟動2025-12-13

賓士旗艦S-Class化身無人計程車2025-12-13

Audi傳奇銘機5缸引擎迎來50周年2025-12-13

第6代「TOYOTA RAV4日本12月開賣」2025-12-10

「MG新休旅預告12月發表」5人、7人座都有2025-12-11

相關新聞

Lando Norris首奪F1世界冠軍！TUMI X McLaren系列下殺75折

Lando Norris首奪F1世界冠軍！TUMI X McLaren系列下殺75折

保時捷911 GT3「緊繃強化套件來了」！賽道機器空力＆操控再升級

保時捷911 GT3「緊繃強化套件來了」！賽道機器空力＆操控再升級

保時捷第1代凱燕「變身70年沙漠越野車」！內外全面翻新為車主圓夢

保時捷第1代凱燕「變身70年沙漠越野車」！內外全面翻新為車主圓夢

「瑪莎拉蒂」南港LaLaport限定展覽開跑！多款帥車都到了　車迷肯定興奮

「瑪莎拉蒂」南港LaLaport限定展覽開跑！多款帥車都到了　車迷肯定興奮

韓系豪華品牌「進軍高性能超跑級距」！首款概念車亮相驚豔全場

韓系豪華品牌「進軍高性能超跑級距」！首款概念車亮相驚豔全場

讀者迴響

熱門文章

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣TOYOTA神車有新對手了！Nissan「全新油電休旅」12月登台

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

台灣Suzuki預告「全新休旅12月登台」TOYOTA雙生同步發表！售價有望百萬內

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

LEXUS油電休旅「打破停產傳聞」新年式開賣！折合新台幣98萬起

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

「TOYOTA新7人座休旅亮相」空間更勝RAV4！搭載2.4升渦輪

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

國產全新休旅油耗曝光、鴻海電動車近期上市！11月最新能源局名單公布

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

smart不做小車了「首款大型房車企劃啟動」！搭PHEV動力續航破1800KM

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

Audi傳奇銘機「5缸引擎迎來50周年」！品牌重要象徵賽事屢創佳績

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366