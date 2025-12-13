1,895萬起、只有限量90輛！「保時捷911 GT3專屬客製車」亮相

▲保時捷全新911 GT3 90 F. A.亮相，預計明年4月開放訂購。（圖／翻攝自保時捷）

記者徐煜展／綜合報導

為了紀念911之父的傳奇設計師Ferdinand Alexander Porsche（F. A. Porsche）90歲冥誕，保時捷特別推出全球限量90輛的全新911 GT3 90 F. A.，售價1,895萬起、全球只有90輛，預計明年4月開放訂購。

▲全車不僅擁有奢華儀式感，內外豪氣十足。

這款致敬車型的內外觀設計靈感，源自 F. A. Porsche 在 1980 年代曾駕駛的 G-Series 911。全車融入多項優雅的 Heritage Design 設計元素，並由保時捷 Sonderwunsch （特殊訂製）團隊打造，全球僅限量 90 部。其中一部已由F. A. 的兒子 Mark Porsche 購入。車主在訂購後，亦能進一步為愛車進行個人化設計。911 GT3 90 F. A. Porsche 將於 2026 年 4 月起開放訂購。每部車皆附上限量特別版 Porsche Design Chronograph 1腕錶與專屬旅行袋。

911 GT3 90 F. A. Porsche 將於 2026 年 4 月開放訂購，並於同年下半年開始生產，且會在買家完成最終個人化配置後才進行組裝。車型以配備 Touring 套件的 911 GT3 為基礎，展現更內斂的公路跑格，搭載電動升降擾流尾翼。六缸水平對臥自然進氣引擎可輸出510匹最大馬力與45.9公斤米峰值扭力。

▲外觀採用專屬色漆塗裝。

911 GT3 90 F. A. Porsche 專屬車色金屬 F.A. 綠色（F. A. Green Metallic）源於 F. A. Porsche 愛車的經典金屬橡木綠（Oak Green Metallic）。保時捷尊榮客製選色（Paint to Sample Plus） 團隊與保時捷家族共同開發出這款全新色調。自 2026 年起，所有採用保時捷嚴選選色（Paint to Sample）或保時捷尊榮客製選色的車輛，其 A 柱都將貼上全新的專屬標籤。本周年紀念車是首款配備這項識別標誌的車型。

外觀另一項特殊配置，是通常不會出現在 GT3 Touring 上的 Sport Classic 輪圈施以消光黑色烤漆（Satin-gloss black）。其靈感源自經典 Fuchs 輪圈，並具備中央單孔鎖定機制與 1963 經典版盾徽。後蓋進氣系統則施以鍍金「90 F. A. Porsche」徽飾。

▲內裝擁有搶眼縫線與經典配件。

內裝以石灰黃（Chalk Beige）縫線、以及採用F.A. 格紋織布材質的中央椅面，與松露棕色 Club 真皮內裝（Truffle Brown）搭配，營造專為紀念 F. A. Porsche 的獨特色調。F.A. 格紋織布材質也被運用在手套箱、公事夾以及前行李廂的雙面地墊上。

F.A. 格紋織布材質（F. A. Grid-Weave）由五種顏色交織而成：黑、綠、松露棕（Truffle Brown）、奶油色（Cream）與酒紅（Bordeaux Red）。Mark Porsche車室內另一項亮點，是以開孔胡桃木膠合板製成的排檔桿，上面鑲有刻有 F. A. Porsche 簽名的飾牌。而副駕駛前方飾板上也設有鍍金銘牌，刻上簽名、原始 911 車身線條與「One of 90」字樣，強調其稀有收藏價值。此外，中央置物盒也施以與車尾一致的「90 F. A. Porsche」徽飾。