「瑪莎拉蒂」南港LaLaport限定展覽開跑！多款帥車都到了　車迷肯定興奮

▲瑪莎拉蒂於台北南港LaLaport舉辦限定展覽，讓台灣車迷近距離感受義式跑車魅力。（圖／翻攝自Maserati）

記者徐煜展／綜合報導

瑪莎拉蒂Maserati總代理臺灣蒙地拿於 LaLaport 南港打造期間限定《 La Casa di Maserati：Back to Modena 》，自即日起至 12/04（四）以義式奢華風範、匠心工藝，與賽道精神為核心，透過多元感官設計重現 Modena 獨特的城市氛圍。展區以義式美學、Modena 文化展示與新世代 Maserati 車款作品為主軸，將 Modena 城市意象與 Maserati 品牌語彙交織，構築一場融合文化、藝術與風格的沉浸式體驗。

▲多款性能帥車齊亮相，更包含近期推出的純電跑旅Grecale Folgore。

期間限定展覽以「Back to Modena」為策展概念，Maserati 總代理臺灣蒙地拿於LaLaport 南港打造期間限定 《 La Casa di Maserati：Back to Modena 》，以藝術文化、性能工藝與義式生活美學為靈感，透過三大主題區域呈現，邀請海神愛好者與車迷們走進 Maserati 的靈魂起點。

展示主題聚焦 Nettuno × Folgore 雙重高性能動力單元，由首次於大眾場合亮相的旗艦道路版賽車 GT2 Stradale 領軍，以源自賽道的空氣力學設計、極致輕量化結構與搭載Nettuno 海王星 3.0L V6 雙渦輪增壓引擎，展現三叉戟最純粹的性能。

同步展出 GranCabrio Trofeo 以義式 GT 優雅比例與強悍動能詮釋義式壯遊精神和性能駕馭的和諧平衡。展區亦展示純電跑旅Grecale Folgore，以電能科技與義式設計詮釋 Maserati 邁向純電世代的嶄新篇章。展示期間為：11/24 (一) - 11/28 (五) ; 12/1 (一) - 12/4 (四)。

▲現場更打造與親子互動的主題區。

展區另還有特別為 Maserati 車主設置 VIP Lounge，由 Maserati 攜手頂級保養品牌海洋拉娜 LA MER共同打造，為三叉戟車主獻上靜謐奢華的專屬空間，現場提供 LA MER X 日本福岡知名咖啡店 NO COFFEE限定聯名咖啡「 日之海韻 | 中澤奶霜蜂蜜冷萃」，此外，賓客可於現場體驗 LA MER 明星保養系列，以義式美學結合頂級保養儀式，感受 Maserati 所代表的細膩質感與義式優雅。

現場亦規劃多項互動驚喜：完成現場展區參觀，在追蹤品牌社群與拍照打卡後，即可參加限量扭蛋抽獎；「Café de La Mer」限定咖啡飲品每日限量供應；週末更邀請麥麥樂天團帶來「紅色小跑車」互動故事秀限定場次。

活動資訊：

《La Casa di Maserati：Back to Modena》

【活動地點】 LaLaport 南港一樓中央廣場（台北市南港區經貿二路131號）

【活動期間】 2025/11/25（二）– 12/04（四）

【每日場次】12:00 – 20:00，每小時一場

【周末特別演出】麥當勞麥麥樂天團故事列車《紅色小跑車》故事秀

- 11/29 (六) & 11/30 (日) 18:00 – 19:00