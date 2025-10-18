ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

▲3系列

▲320i Touring 50 Jahre限量版即將在10/20上市。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台灣BMW代理汎德預告3系列50週年將有新動作，而《ETtoday車雲》已經從經銷端取得車型配備資料，預計10/20日推出320i Touring 50 Jahre限量版，並將以專屬外觀套件與紀念銘牌，展現3系列五十年來不斷進化的運動精神與豪華格調。

▲320i Touring 50 Jahre限量版即將在10/20上市。（圖／翻攝自BMW）

▲50週年紀念款於外觀、內裝都有象徵性的專屬設計。

自1975年初代E21誕生以來，3系列歷經E30、E36、E46、E90、F30到現行G20等七個世代演進，不僅奠定BMW在豪華中型房車市場的標竿地位，更成為駕馭樂趣與操控平衡的代名詞。

此次「50 Jahre限量版」正是向這段歷史致敬的紀念之作，象徵BMW對「純粹駕馭」的堅持與傳承。

▲320i Touring 50 Jahre限量版即將在10/20上市。（圖／翻攝自BMW）

▲320i Touring 50 Jahre限量版即將在10/20上市。（圖／翻攝自BMW）

▲外觀、內裝展現更具收藏價值意義。

外觀部分，「50 Jahre限量版」導入專屬徽飾與設計細節，包括：50 Jahre車型銘牌、門檻飾板、中控台銘牌從車外到座艙內都充滿紀念氛圍，突顯其稀有收藏價值。

同時，原廠也替限量版搭載M Sport進階套件，進一步強化運動氣息，包含M紅色剎車套件、燻黑頭燈組、黑色高光澤外觀套件、M縫線安全帶、M碳纖維飾板。

動力方面依舊搭載320i同款2.0升四缸渦輪汽油引擎，搭配8速手自排變速箱，同時，標配的BMW iDrive 8.5系統與最新數位化座艙，結合智能語音與曲面螢幕，讓經典之作同時擁有現代科技魅力。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：bmw2系列Coupe2GC3系列旅行車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

推薦閱讀

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

最新文章

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

台灣「BMW 3系列50週年限量款」配備流出2025-10-18

【周焦點】進口MPV不用90萬2025-10-18

東京移動展Nissan打造漫畫主題展館2025-10-17

瑞典卡車大廠大陸生產基地啟用2025-10-17

雷諾超級電動鋼砲R5 Turbo 3E現身2025-10-17

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀不加價2025-10-17

新「TOYOTA跨界跑旅」歐洲亮相2025-10-17

「MG全新休旅空間更勝HS」提前現身2025-10-17

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表2025-10-17

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市2025-10-18

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

瑞典卡車大廠大陸生產基地啟用2025-10-17

東京移動展Nissan打造漫畫主題展館2025-10-17

賓士最新豪華概念跑車上海亮相2025-10-17

雷諾超級電動鋼砲R5 Turbo 3E現身2025-10-17

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

賓士最新電動車挑戰5分鐘充滿2025-10-16

台灣福斯「新一代Tiguan休旅」黑化外觀不加價2025-10-17

相關新聞

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

BMW雙門跑車「M2推手排限量特別版」！致敬經典身價再創新高

BMW雙門跑車「M2推手排限量特別版」！致敬經典身價再創新高

BMW集團「第3季新車銷量成長8.8％」！電動化車款助攻賣出47萬輛

BMW集團「第3季新車銷量成長8.8％」！電動化車款助攻賣出47萬輛

Volvo「最後1輛V90旅行車」正式下線！北歐旗艦謝幕共生產25萬輛

Volvo「最後1輛V90旅行車」正式下線！北歐旗艦謝幕共生產25萬輛

機車闖國道「出隧道猛撞BMW」！騎士噴飛一度命危　現場畫面曝光

機車闖國道「出隧道猛撞BMW」！騎士噴飛一度命危　現場畫面曝光

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

「TOYOTA全新休旅」預計10/21發表！尺碼接近Corolla Cross

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

台灣第1款「進口百萬內電動車」即將上市！3車型、2種動力曝光

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

瑞典卡車大廠「大陸生產基地啟用」！全球第3大年產能上看5萬輛

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

東京移動展「Nissan打造漫畫主題展館」！黑白對比營造視覺張力

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

賓士「最新豪華概念跑車」上海亮相！特殊烤漆曬太陽1年能跑12000KM

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

雷諾「超級電動鋼砲R5 Turbo 3E」現身！致敬80年代拉力冠軍猛獸

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366