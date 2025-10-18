BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

▲320i Touring 50 Jahre限量版即將在10/20上市。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台灣BMW代理汎德預告3系列50週年將有新動作，而《ETtoday車雲》已經從經銷端取得車型配備資料，預計10/20日推出320i Touring 50 Jahre限量版，並將以專屬外觀套件與紀念銘牌，展現3系列五十年來不斷進化的運動精神與豪華格調。

▲50週年紀念款於外觀、內裝都有象徵性的專屬設計。

自1975年初代E21誕生以來，3系列歷經E30、E36、E46、E90、F30到現行G20等七個世代演進，不僅奠定BMW在豪華中型房車市場的標竿地位，更成為駕馭樂趣與操控平衡的代名詞。

此次「50 Jahre限量版」正是向這段歷史致敬的紀念之作，象徵BMW對「純粹駕馭」的堅持與傳承。

▲外觀、內裝展現更具收藏價值意義。

外觀部分，「50 Jahre限量版」導入專屬徽飾與設計細節，包括：50 Jahre車型銘牌、門檻飾板、中控台銘牌從車外到座艙內都充滿紀念氛圍，突顯其稀有收藏價值。

同時，原廠也替限量版搭載M Sport進階套件，進一步強化運動氣息，包含M紅色剎車套件、燻黑頭燈組、黑色高光澤外觀套件、M縫線安全帶、M碳纖維飾板。

動力方面依舊搭載320i同款2.0升四缸渦輪汽油引擎，搭配8速手自排變速箱，同時，標配的BMW iDrive 8.5系統與最新數位化座艙，結合智能語音與曲面螢幕，讓經典之作同時擁有現代科技魅力。