ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

愛快羅密歐「改款新Tonale休旅亮相」3種動力可選！台灣導入機會高

▲歐洲發表小改款新Tonale，外型、內裝有感升級。（圖／翻攝自Alfa Romeo）

▲歐洲發表小改款新Tonale，外型、內裝有感升級。（圖／翻攝自Alfa Romeo）

記者徐煜展／綜合報導

休旅車熱銷又是金雞母的年代，台灣市場自然不會放過愛快羅密歐Tonale亮眼的休旅產品，歐洲已經發表最新改款Tonale，這次不僅外型更搶眼、內裝質感大升級，還提供三種動力選擇！

▲歐洲發表小改款新Tonale，外型、內裝有感升級。（圖／翻攝自Alfa Romeo）

▲台灣已持續導入Stelvio、Junior等休旅作品，而Tonale也有很高機會登台。

台灣愛快羅密歐已經搶先導入Stelvio，明年則還有Junior入門小休旅，而歐洲的Tonale理當也會在台灣原廠評估計劃中，如今隨著歐洲搶先發表小改款車型，屆時台灣規格也將會採最新配置。

小改款 Tonale 在造型上動刀不多，但細節更講究。全新的V字盾形水箱護罩 加上三葉式 LED 頭燈，整體更顯精緻又具運動氣息。前保桿線條也重新雕塑，搭配大面積進氣口與黑色烤漆飾條，看起來更有存在感。

▲歐洲發表小改款新Tonale，外型、內裝有感升級。（圖／翻攝自Alfa Romeo）

▲歐洲發表小改款新Tonale，外型、內裝有感升級。（圖／翻攝自Alfa Romeo）

▲車內質感細節再提升。

車內部分，小改款 Tonale 的變化更明顯。座椅採用全新「cannelloni 螺紋設計」，並以紅色縫線點綴；高階車型還能選配 Alcantara 麂皮 材質，兼顧豪華與運動氛圍。

中控部分維持 12.3 吋數位儀表與 10.25 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto 與 Alfa Connect 網聯服務。排檔座改為電子旋鈕設計，周圍加入鋼琴烤漆飾板，看起來更精緻。

動力部分具有豐富的3種選擇，提供1.6升柴油、1.5升輕油電、1.3升PHEV插電式油電，分別對應130、175、275匹馬力，滿足各種不同需求的消費者。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：愛快羅密歐JuniorAlfa RomeoGiuliaStelvioTonale

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

推薦閱讀

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

愛快羅密歐「改款新Tonale休旅亮相」3種動力可選！台灣導入機會高

愛快羅密歐「改款新Tonale休旅亮相」3種動力可選！台灣導入機會高

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言！全新改款現身換上最新座艙

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言！全新改款現身換上最新座艙

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造！新概念車化身行動飯店

最新文章

288萬TOYOTA霸王級越野休旅抵台2025-10-16

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

愛快羅密歐「改款新Tonale休旅亮相2025-10-16

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言2025-10-16

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

三菱預告「2款全新休旅」以Outlander延伸打造2025-10-16

日本2大商用車巨頭公布合作進度2025-10-15

美國通用汽車宣布停止開發氫氣車2025-10-15

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展2025-10-15

台灣Maserati「全新Grecale休旅」特仕車接單2025-10-15

熱門文章

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」2025-10-16

台灣「進口Nissan X-Trail油電」最多折價22.1萬2025-10-16

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言2025-10-16

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光2025-10-15

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手2025-10-13

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里2025-10-13

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣2025-10-14

等不到新車降價、關稅照舊17.5%！2025-10-14

美國通用汽車宣布停止開發氫氣車2025-10-15

日本2大商用車巨頭公布合作進度2025-10-15

相關新聞

台灣愛快羅密歐將導入「首款電動小休旅」！售價230萬曝光　410公里續航

台灣愛快羅密歐將導入「首款電動小休旅」！售價230萬曝光　410公里續航

愛快羅密歐重返台灣「12天接單破250張」！轎跑車＆休旅車佔比曝光

愛快羅密歐重返台灣「12天接單破250張」！轎跑車＆休旅車佔比曝光

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

愛快羅密歐「新年式小休旅」歐洲破5萬張訂單！台灣明年見年稅金9千有找

台灣「愛快羅密歐Giulia性能版」開賣3天秒殺賣光！比對手少了近170萬

台灣「愛快羅密歐Giulia性能版」開賣3天秒殺賣光！比對手少了近170萬

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

愛快羅密歐「Giulia轎跑」試駕！一開就愛上讓人難以抗拒的魅力

讀者迴響

熱門文章

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

不用35萬！TOYOTA推「改款新旅行車」1.5升油電油耗27.8km/L

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

台灣「進口Nissan X-Trail油電」折價優惠22.1萬！新年式開賣推新車色

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言！全新改款現身換上最新座艙

「日系豪華中型休旅」打破停產謠言！全新改款現身換上最新座艙

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

TOYOTA油電Altis、國產7人座油耗曝光！納智捷n5雙馬達性能版現身

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA改款電動休旅」日本降價百萬內能入手！台灣本月底上市

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA全新電動車」續航超過1千公里！固態電池10～80%充電只要10分鐘

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

「TOYOTA第6代RAV4」今年開賣！原廠公布全新車載系統：比想像中更厲害

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

新車降價無望？汽車公會曝：關稅照舊17.5%！除了美製車另議

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366