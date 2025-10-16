愛快羅密歐「改款新Tonale休旅亮相」3種動力可選！台灣導入機會高

▲歐洲發表小改款新Tonale，外型、內裝有感升級。（圖／翻攝自Alfa Romeo）

記者徐煜展／綜合報導

休旅車熱銷又是金雞母的年代，台灣市場自然不會放過愛快羅密歐Tonale亮眼的休旅產品，歐洲已經發表最新改款Tonale，這次不僅外型更搶眼、內裝質感大升級，還提供三種動力選擇！

▲台灣已持續導入Stelvio、Junior等休旅作品，而Tonale也有很高機會登台。

台灣愛快羅密歐已經搶先導入Stelvio，明年則還有Junior入門小休旅，而歐洲的Tonale理當也會在台灣原廠評估計劃中，如今隨著歐洲搶先發表小改款車型，屆時台灣規格也將會採最新配置。

小改款 Tonale 在造型上動刀不多，但細節更講究。全新的V字盾形水箱護罩 加上三葉式 LED 頭燈，整體更顯精緻又具運動氣息。前保桿線條也重新雕塑，搭配大面積進氣口與黑色烤漆飾條，看起來更有存在感。

▲車內質感細節再提升。

車內部分，小改款 Tonale 的變化更明顯。座椅採用全新「cannelloni 螺紋設計」，並以紅色縫線點綴；高階車型還能選配 Alcantara 麂皮 材質，兼顧豪華與運動氛圍。

中控部分維持 12.3 吋數位儀表與 10.25 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto 與 Alfa Connect 網聯服務。排檔座改為電子旋鈕設計，周圍加入鋼琴烤漆飾板，看起來更精緻。

動力部分具有豐富的3種選擇，提供1.6升柴油、1.5升輕油電、1.3升PHEV插電式油電，分別對應130、175、275匹馬力，滿足各種不同需求的消費者。