這3國家「狂買台灣機車」！最大買家曝光　阿根廷外銷暴增3119％

▲台灣的機車技術成熟，在國際市場上有競爭力。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣機車品質受國際肯定，今年前五月外銷金額達28.9億元，較去年同期成長5.53%。其中，日本、西班牙與義大利穩居前三大買家，外銷數量則以阿拉伯聯合大公國居首。

根據台灣區車輛工業同業公會的統計數據，日本以8.5億元穩坐第一，年增132%；西班牙4億元居次，年增115.6%；義大利3.2億元排名第三，成長46%。阿根廷及澳洲雖未入列前十，但分別大增3119%與511%，增幅驚人。

前十大出口國除前三名外，依序為以色列、希臘、阿拉伯聯合大公國、德國、美國、比利時與韓國。其中僅比利時與韓國衰退，跌幅達83%與50%，其餘市場均有成長。

在數量方面，今年前五月外銷9.98萬輛，年增20.8%。阿拉伯聯合大公國以2.73萬輛居首，馬達加斯加1.6萬輛次之，日本1.59萬輛第三，第四至第十名則包括奈及利亞、西班牙、迦納、伊拉克、美國、義大利及以色列。

從增幅來看，美國銷量年增153%，阿拉伯聯合大公國143%，西班牙與日本則分別成長126%與111%。僅伊拉克與以色列買氣下滑，分別減少80%與4.9%。

車輛工業同業公會表示，台灣機車設計與製造技術已自主發展，品質可與日本品牌並駕齊驅。隨著業者積極自創品牌並布局海外設廠，機車外銷比重將持續攀升，全球市場版圖有望進一步擴張。