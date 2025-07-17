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充電站也能租電動車！EVOASIS攜手格上打造全台首創共享站點，輕鬆體驗Volvo純電休旅

▲▼EVOASIS,格上,Volvo。（圖／EVOASIS提供）

▲Volvo XC40 導入 EVOASIS 六大站點，打造即租即還一站式純電體驗，讓充電站成為共享出行的新起點。

圖、文／EVOASIS提供

為加速電動車生活普及，全台最大充電網 EVOASIS 攜手格上租車，首創「充電站即租車點」服務。即日起，民眾透過 LINE GO 或格上 Go Smart App 完成預約，即可於六大 EVOASIS 站點台北台大停車場、新北三重三信超級綠洲、桃園青埔超級綠洲、台中北屯超級綠洲、高雄前鎮超級綠洲、高雄青海超級綠洲取還 Volvo 最新純電休旅 XC40，輕鬆開啟即時便利、永續低碳的共享電動車生活。

本次合作將 Volvo XC40 導入 EVOASIS 六大站點，串聯北中南主要城市。其中除台大站外，其餘五站皆設有共享專用車位，打造從租車到充電的一站式純電體驗，讓充電站從補電空間升級為「即租即還」的純電生活節點。

雙平台上線，租車方式多元直覺：

一、 格上 Go Smart App：下載 App 完成註冊與預約，即可透過手機解鎖、自助取還車輛

二、 LINE GO 官方帳號：加入後於地圖上預約車輛，支援線上付款與解鎖功能

Volvo XC40 將於 7 月 16 日（三）上午 9 點於 App 正式上線開放預約。

▲▼EVOASIS,格上,Volvo。（圖／EVOASIS提供）

▲Volvo XC40 雙平台開放預約，透過 LINE GO 或格上 App，即可輕鬆租車、自助取還，體驗純電出行！

限時優惠同步登場：

即日起至 7 月 31 日止，於 EVOASIS 五大共享站點租用 Volvo XC40（不含台大站）皆享專屬折扣：

• 平日租滿五小時（含）以上，每小時現折新台幣 24 元

• 假日租滿六小時（含）以上，同享每小時 24 元優惠

備註：台北台大站因場域規劃不適用本次優惠活動，敬請見諒。

EVOASIS 表示，此次共享合作不僅服務現有電動車車主，更希望邀請對電動車感興趣的消費者一同體驗。無論是尚未駕駛過純電車的新手，或是想感受不同品牌駕駛樂趣的消費者，都能透過 EVOASIS 與格上的平台，輕鬆踏出純電生活的第一步。

「我們相信，電動車不該只是電動車主的選擇，而是一種人人都能參與的移動型態。」EVOASIS 強調，「這就是我們打造共享電動車站點的初衷——讓尚未擁有電動車的消費者，也能搶先體驗未來的移動方式。」

未來，EVOASIS 將持續拓展服務場域與應用場景，推動共享機制普及，讓全台最大充電網深入更多人的日常生活，實現「無所不在、值得信賴」的電動車充電體驗。

▲▼EVOASIS,格上,Volvo。（圖／EVOASIS提供）

▲EVOASIS 攜手格上共享車，打造共享電動車新場域，讓還沒擁有電動車的消費者，也能輕鬆踏出純電生活的第一步。



 

關鍵字：EVOASIS格上Volvo

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