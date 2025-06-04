新一代「福斯Tiguan休旅」試駕！舒適滿配大全餐　性能熱血全包

▲新一代福斯Tiguan休旅即將登台！展現高顏值、高CP值歐系休旅魅力。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

作為台灣福斯主力大將，第3代Tiguan休旅即將在6月12日發表上市，此次特別搶先試駕頂規的430 TSI R-Line Performance，外觀、內裝、科技與駕駛感受上全面升級，堪稱目前Tiguan車系最具吸引力的代表，舒適、熱血全包辦！

▲台灣預計提供1.5升渦輪、2.0升渦輪等動力。

新一代Tiguan售價將在6月12日公布，目前規劃有280、330、430等3種動力規格，以及4種車型編成，主力的280 TSI搭載1.5升渦輪引擎搭配48V輕油電，而330、430則為EA888的2.0升渦輪，兩者輸出調校不同，試駕的430 TSI R-Line Performance將馬力提升至265匹水準，已經與Golf GTI不相上下。

▲高階HD Matrix頭燈不僅質感出眾，更內含豐富的安全智慧照明。

第3代Tiguan在外觀上可說是徹底翻新，走出過往方正中庸的輪廓，轉而採用更多圓滑、流線的曲面語彙，兼具現代感與空氣力學效率。車頭造型向品牌電動車系列靠攏，銳利的頭燈組與LED貫穿式日行燈條連成一氣。

試駕的430 TSI R-Line Performance 配有HD Matrix高階矩陣式LED頭燈，具備多種智慧照明模式，從城市到高速公路、惡劣氣候，皆能自動調節光型與角度，為夜間照明安全多一份把關。

▲R-Line Performance將運動氛圍推向極致，行駛於街頭即成為焦點所在。

車側輪廓採高腰線設計，前低後高的姿態搭配隆起的輪拱，營造出更加動感的身形。而 R-Line 專屬套件則透過高光澤黑色飾板點綴於水箱罩、下氣壩、後視鏡殼、側裙，搭配 20 鋁圈與後座隱私玻璃，運動氣息呼之欲出，視覺重心更貼近跑格休旅定位。

車尾則採用全新設計的3D幾何序列式LED尾燈組，動態燈光效果不僅帥氣，同時提升辨識性。在車身尺碼方面，新一代Tiguan車長增加至4,539mm，軸距略增為2,680mm，不僅視覺上更為修長，也進一步擴展了車室空間與後廂容量，行李廂空間提升至652公升，擁有更實用的裝載機能。

▲科技座艙有感提升，給人愉悅的五感饗宴。

內艙更是大躍進，科技感、質感有感提升，入門款採用12.9吋多媒體螢幕，搭配10.25吋數位儀錶，試駕車型一口氣升級超大的15吋，還具有HUD抬頭顯示幕，整合導航、音響、智慧語音助理與車輛控制功能，操作流暢且支援繁體中文語音辨識，430 TSI R-Line具有藍色車縫線性能化特徵。

▲中央鞍座旋鈕不僅也有中文化，還能瞬間切換駕駛模式、氣氛燈等設定，省去花時間在螢幕上慢慢調整。

相比上週試駕的Passat旅行車，新一代Tiguan還擁有亮眼的設計，中央鞍座的數位控制旋鈕，可切換駕駛模式、氛圍模式與音量設定，不僅實用，也為車艙增添科技氣息。

▲氛圍燈提供多種情境模式，包括「慵懶」、「愉悅」、「探索」等，能同步變化在中控、左右飾板，大玩色彩魔術。

▲中控台下方有雙層設計置物空間，配有2組Type-C充電、無線手機充電面板。

▲配備應有盡有，當然全景天窗也沒少。

▲真皮座椅除了基本的電動調整、通風等功能，還擁有稱讚的多段可調按摩功能。

新一代Tiguan車室更貼心、更舒適，座椅則是430 TSI R-Line的另一項賣點，採用Varenna 真皮座椅，擁有同級少見的按摩功能、12向電動調整、通風加熱與腿靠延伸功能，長途乘坐毫無壓力，搭配藍色縫線強化運動感。

▲後座椅背角度可調整，還能前後滑移，提供討喜的舒適大空間。

前後四門皆採用雙層隔音玻璃，後座空間寬敞舒適度不必擔心，具備椅背角度調整、前後滑移等，再加上Harman Kardon高級音響系統與湛黑頂篷，車內靜肅性與質感媲美豪華車系。

▲安全配備給好給滿，成為全車乘客行車守護神。

Tiguan標配IQ.Drive智慧駕駛輔助系統，包含 Travel Assist 2.0 道路虛擬實境顯示功能、ACC主動車距控制、車道維持、盲點偵測、全速域前方碰撞預警（含行人與自行車偵測）、Exit Warning離車警示系統與 Driver Attention Monitor 駕駛注意力警示等，科技防護無死角。

此外，也搭載Park Assist Plus進階自動停車輔助與360度環景攝影，日常市區停車輕鬆無壓力。安全氣囊搭載9具，包含駕駛艙中央氣囊與後座側氣囊，主被動安全皆達到同級高水準。

▲430 TSI R-Line油門、變速箱默契十足，加速感迅速、力道澎湃。

動力核心為大家熟悉的2.0升四缸渦輪增壓引擎，具備 265匹馬力與40.8kgm扭力，搭配7速DSG雙離合器自手排與4MOTION Active Control四輪驅動系統，5.9秒完成破百加速。

帳面數據與性能鋼砲Golf GTI不相上下，實際駕駛下，油門反應線性不失爆發力，尤其中段再加速動能充足，讓Tiguan在高速路段上具備十足信心，全油門也能感受十足的貼背感，若與過去的性能一哥Tiguan R相比，430 TSI R-Line油門、變速箱還是略顯保守，不過仍給人相當豐富的駕駛樂趣，堪稱性能休旅無誤。

▲舒適、熱血一把罩！喜愛駕馭樂趣的好爸爸，直上擁有DCC Pro的430 TSI R-Line就對了。

而DCC Pro電子懸吊系統是此次試駕最大亮點之一，擁有15段避震器軟硬調整，無論是Comfort模式下的柔順濾震，或Sport模式下的扎實回饋，整體行路質感給人極高的駕駛信心，很難想像這是一輛高重心的休旅車。

在彎道較多的濕滑山路，4MOTION四驅加上XDS電子限滑差速器的輔助，讓Tiguan能穩定應對濕滑與高低起伏路面，駕駛者能清楚感受到車身貼地性與可控性，樂趣不輸一般低重心的房車、掀背車。