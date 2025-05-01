TOYOTA全新直播平台「賞車＋購車一次滿足還能抽東京雙人來回機票」

▲TOYOTA再度開創全新購車體驗，推出全新TOYOTA直播平台。（圖／翻攝自TOYOTA）

時尚車雲中心／綜合報導

繼智慧購線上預選與雲端銷售顧問等服務後，TOYOTA又再度開創全新購車體驗，於4／15正式推出全新直播平台，透過目前最火紅的直播互動模式，讓消費者在家就能滿足賞車需求，觀看直播並於營業所直播間留下聯絡資訊，還能享有限定購車優惠，不僅能抽2萬元配件金，5月底前領牌還有機會獲得東京雙人來回機票！

在全新的TOYOTA直播平台中，整合了全台營業所資源，消費者每天晚上8點都能輕鬆觀看離家最近的營業所直播，除了能掌握最新車款資訊與購車優惠外，也能在線上與銷售顧問即時互動，快速回應購車相關問題，更重要的是各營業所也會不定時推出限定購車優惠，各項好康福利在直播中都能享有。

目前TOYOTA在全台總共有108間營業所，這些營業所都進駐了全新直播平台，消費者可以篩選功能快速找到離自己最近的營業所直播間，並且掌握直播排程，專業的銷售顧問們不僅會介紹COROLLA CROSS、RAV4或YARIS CROSS等主流銷售車款，同時也包括響應新能源趨勢的bZ4X純電休旅、高性能跑車代表GR Supra與GR86也都能在直播中深入瞭解；部分營業所更結合在地特色，邀請車主一同參與直播互動，例如嘉義所特別移師當地知名鴨肉麵店進行直播，現場邀請老闆分享TOWN ACE廂型車的實際使用心得，讓賞車直播更貼近生活、更加有趣，還能把超值購車優惠一併帶回家！，如果沒辦法準時收看直播，也能在直播後24小時內收看重播，要特別提醒的是，部分直播場次的優惠內容僅限直播當下才能享有，所以想要得到限定優惠，還是建議每晚8點準時收看。

在 TOYOTA 直播平台上線初期，各大經銷商同步推出多項完成指定任務即可享有的限時好康活動（註）。例如：國都汽車、中部汽車及東部汽車於本月完成購車與交車，即可獲得價值逾萬元的全車鍍膜服務，為新車提供最全面的防護；桃苗汽車則推出凡於本月購買 YARiS CROSS，即贈原價 NT$36,000 的環景影像輔助系統；北都汽車、高都汽車則祭出完成購車領牌即享 Apple AirPods 4 或 Samsonite 行李箱抽獎資格；南都汽車更推出軍公教專屬優惠專案，內容多元、好康加倍。

心動不如行動！立即鎖定 TOYOTA 晚間 8 點直播，掌握第一手購車資訊，搭配全台經銷商獨家優惠，讓您賞車、購車一次到位，超值好禮輕鬆帶回家！

(註) 各經銷商活動內容與優惠詳情，請洽全台TOYOTA營業所確認。



▲TOYOTA與YAHOO!強強聯手，請到知名3C Youtuber Tim哥進行直播。（圖／翻攝自TOYOTA）

為了讓更多消費者認識TOYOTA直播平台，5/1 (四) TOYOTA特別與YAHOO!合作，邀請YAHOO! TV知名主持人- 3C Youtuber Tim哥進行直播，與TOYOTA銷售顧問一起介紹車款，並分享各項購車要點，透過輕鬆詼諧的方式，讓消費者能淺顯易懂的獲取各項實用資訊。

除了能輕鬆賞車外，TOYOTA直播平台還推出限時抽獎活動，即日起至5／25，只要觀看直播並於營業所直播間留下聯絡資訊，就能參加週週抽2萬元配件金活動，完成指定任務並且在5月底前完成購車並領牌者，還能有機會抽中東京雙人來回機票（價值新台幣48,400元），TOYOTA直播平台與活動詳情請見 http://www.toyota.com.tw/TLIVE