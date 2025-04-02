小米SU7火燒車後為何逃不出來？　專家揭「電動車斷電死角」

記者黃楷元、張琦珍／台北報導

中國小米汽車首款電動車SU7日前發生嚴重車禍，車輛撞上護欄後起火，釀成三死悲劇，引發社會對電動車安全性的廣泛關注。對此，《愛車主播》黃志豪受訪指出，各廠牌電動車都有防止車輛斷電後，車門打不開的逃生機制，但他仍建議車主，可以在車內預備「敲擊器」，遇到突發狀況時，「你會用得上」。

黃志豪表示，電動車會自動斷電，主要是怕起火、甚至撞擊後，電池還持續供電，恐將引發更大火勢，甚至發生爆炸，因此，這項設計是為了保護車輛與乘客。然而這確實也衍生出斷電時，車門打不開，車內的人能否開門逃生的隱憂，因此各車廠其實都有設計逃生機制。



▲小米SU7燃燒畫面曝光。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

以特斯拉為例，黃志豪指出，特斯拉斷電後，它的門鎖就不會作動，但特斯拉設有機械開關作為備援，例如Model 3在窗戶按鍵前緣，設有拉柄可打開車門，後座則在門板下方的置物空間，有蓋子可以打開，裡面有隱藏式拉鎖可以拉開後門。



▲特斯拉MODEL 3車門打不開時，前坐車窗開關前方有手動車門解鎖裝置。(圖／翻攝特斯拉車主手冊)

▼特斯拉MODEL 3後坐也有手動車門解鎖裝置。(圖／翻攝特斯拉車主手冊)





而不同品牌電動車的逃生機制，也不盡相同，如BMW iX在B柱設有機械式拉鎖，KIA EV6則保留傳統拉把式門把，斷電時仍可如燃油車般直接開門。黃志豪認為：「韓系的部分我覺得設計算是還蠻人性的。」

至於斷電後車門無法打開，外界要如何救援車內人員？黃志豪指出，若情況危急，最快的方式就是敲破玻璃，趕快救人，他也提醒，特斯拉車款在前保桿的拖吊孔打開後，內設有正負極接頭，只要接上12V電源，門鎖就可以動，這時候就可以打開車門。

黃志豪提醒車主，平時在車內預備「敲擊器」是基本的安全準備，「有敲擊器在你真的遇到突發狀況需要逃生的時候，你會用得上。」

他也補充，電動車的設計如同一台架在輪子上的iPad，是一種高度電子化產品，呼籲消費者「還是要顧慮到一些安全上面的問題」，了解車輛機制、熟悉逃生裝置，是電動車時代的重要「行車常識」。