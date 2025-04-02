電動車爆炸火燒車「車門打不開」！關鍵黃金3招能保命

▲小米SU7意外火燒車，再度讓電動車安全隱憂引起熱議。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

今年台灣楊梅電車發生事故自燃，3月大陸小米SU7也嚴重火燒車事故，車內乘客都因反應不及不幸喪生，再度引起台灣、國際社會關注電動車安全性，其實與傳統的油車對比，掌握愛車電動車更多知識，能帶來更多的黃金保命時間！

目前市面上電動車普遍採用電子門鎖與隱藏式門把設計，連熱度上的小米SU7，以及即將問世的YU7都不例外，雖然提升視覺美觀與空氣動力學續航，但都有可能在事故時影響逃生。

採用電子門鎖設計，有高風險因碰撞事故導致電子系統完全癱瘓，讓門鎖直接失效，使乘客根本無法透過標正常方式開門逃生，但其實許多電動車仍有保留機械應急解鎖裝置，但使用方式與位置可能不明顯，需要駕駛對自身車輛有一定的熟悉度。

如何增加電動車事故時的逃生機會？

1. 熟悉車輛的緊急逃生機制

了解愛車的緊急開鎖位置與使用方式，大部分電動車仍保留車內機械解鎖（通常位於門把手內側或地板附近）。若為隱藏式門把設計，需學習如何在無電時手動打開。

2. 隨時備有破窗工具

在車內放置破窗器，確保萬一門鎖失效仍可快速破窗逃生。

3.車主可考慮選擇有「事故自動解鎖」功能的電動車

某些高階品牌電動車，會在嚴重碰撞時自動解鎖車門，購車時可確認該功能是否有配置，而近期國際歐盟也開始強制要求，電動車都必須配有該裝置，讓駕駛有更多逃命時間。

▲電動車自燃只有幾秒逃命時間，備有充足知識與工具能確保生命安全。

從逃生角度來看，油車的機械門鎖與較慢的燃燒速度可提供較多逃生時間。然而，電動車若設計得當（如具備碰撞自動解鎖功能、手動解鎖機制易於操作），也能擁有黃金的逃命時間。

此次小米SU7火燒車事件再次提醒社會，無論是電動車還是油車，車主與乘客都應熟悉車輛的應急逃生機制，並配備適當的安全工具，以最大程度確保生命安全。