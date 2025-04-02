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台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

▲BMW 2系列Gran Coupe預計在上半年導入台灣。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 2系列Gran Coupe預計在上半年導入台灣。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

海外去年10月發表的大改款BMW 2系列Gran Coupe（2GC），《ETtoday車雲》從銷售經銷端取得最新資訊，2GC實車已悄悄來到台灣為上市開始暖身，預計4月底展開銷售端業務訓練，實際上市行程預估落在5～6月。

▲BMW 2系列Gran Coupe預計在上半年導入台灣。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW 2系列Gran Coupe預計在上半年導入台灣。（圖／翻攝自BMW）

▲大改款2GC為入門美型4門轎跑，與賓士CLA為競爭對手。

BMW 2GC於去年10月海外發表，競爭對手賓士CLA則在今年3月登場，而BMW 2GC將搶先導入台灣求市場卡位。從海外資料參考，新2GC車格空間更好，新2GC共有228 sDrive後驅、228 xDrive 4驅、M235 xDrive等車型，與1系列相同，取消車尾i字，避免與電動車款混淆。

▲BMW 2系列Gran Coupe預計在上半年導入台灣。（圖／翻攝自BMW）

▲新一代2GC尺碼略增加，帶來更好的空間規劃。

新2GC軸距與車寬則維持不變，不過車高、車長略增加，外觀標配M Sport套件、18吋輪圈、M主動式懸吊系統；座艙部分則採10.25吋數位儀表、10.7吋中控螢幕與BMW Operating System 9影音系統。

新2GC都採用2.0升4缸汽油渦輪引擎，並將8速手自排變速箱換成7速雙離合變速箱，具有更快的換檔速度，原廠也優化引擎燃燒室、燃油噴射系統，使最大馬力從原本228匹提升至241匹，扭力則是40.8公斤米扭力，靜止加速破百也縮短0.2秒，來到5.8秒。

至於M235 xDrive則來到312匹馬力，扭力從45.9公斤米下修到40.8公斤米，0-100km／h則比改款前慢了0.1秒，來到4.7秒。

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關鍵字：bmw1 Series2系列2GC賓士CLA

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