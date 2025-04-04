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「Nissan 7人座MPV」大改款即將登場！現行款8月停售　新車10月接棒

▲鎖定TOYOTA阿法Alphard豪華MPV級距，大改款Nissan Elgrand即將問世。（圖／翻攝自Nissan）

▲鎖定TOYOTA阿法Alphard豪華MPV級距，大改款Nissan Elgrand即將問世。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

從去年開始測試的新一代Nissan Elgrand終於即將問世，日本消息透露現行款將販售到今年8月左右，而大改款有望在10月現身，為後續暖身上市，大改款Elgrand是Nissan今年焦點新車之一，將導入新的e-Power油電瞄準TOYOTA阿法Alphard！

▲鎖定TOYOTA阿法Alphard豪華MPV級距，大改款Nissan Elgrand即將問世。（圖／翻攝自Nissan）

▲新一代Nissan Elgrand將取自Hyper Tourer概念車設計為靈感。

等了近15年之久的大改款，Nissan Elgrand可是讓不少車迷相當關注，現行款預計販售到今年8月，而10月的東京車展有望成為新一代Nissan Elgrand登場的最佳舞台。

新一代Nissan Elgrand將以全新外觀、內裝、動力作為改款重點，車頭將導入最新家族化設計，與Serena MPV來作家族呼應，而內裝則預期會有12.3吋螢幕、12.3吋儀錶，以及完整的符合L2等級的輔助駕駛科技。

▲鎖定TOYOTA阿法Alphard豪華MPV級距，大改款Nissan Elgrand即將問世。（圖／翻攝自Nissan）

▲動力採用新e-Power油電，不排除會有全新的PHEV動力一同亮相。

動力方面則將採第2代e-Power油電技術，以1.5升4缸可變壓縮比汽油引擎搭配電池、電動馬達組成，結合e-4orce電子4輪控制系統，這套動力在X-trail e-Power上具有200匹馬力／25.9公斤扭力。

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關鍵字：NissanElgrandMPV大改款7人座TOYOTAAlphard

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