周鴻禕送100輛車「刺激大陸經濟」　網友不買帳：為了宣傳自家APP

▲周鴻禕舉辦送車活動。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路安全公司360集團的創辦人、董事長周鴻禕26日宣布將送出100輛新能源汽車，以協助刺激大陸的消費，推廣國產品牌，也促進經濟發展。不過，網友並不買帳，認為周鴻禕此舉只是為了宣傳自家產品，最後送的可能是銷售不佳的廉價車。

周鴻禕舉辦的活動名為「刺激消費 推廣國產品牌——納米AI搜索送百輛新能源汽車回饋用戶嘉年華」，必須在360集團旗下的APP內報名，預計在元宵節當天抽獎，送出首批大陸國產的新能源車。

周鴻禕說，他聽說很多企業家去年把座駕更換成國產新能源車，他特別高興大家這個心態的轉變，「就是要把國外豪車拉下神壇，支持咱們的國產新能源智能網聯車迅速發展。」

周鴻禕指出，他希望盡其所能推動國產新能源車普及廣大消費者，此次活動準備選擇物美價優的國民汽車，在合法合規的前提下免費送出100輛，借此機會為國產新能源的普及助一把力。

周鴻禕強調，中國大陸的新能源汽車已經走在全世界前列，希望能繼續強化全社會對國產新能源汽車的信心，帶動消費者換車買車支持國產，刺激消費，促進經濟繁榮。

雖然周鴻禕聲稱舉辦此活動是為了刺激大陸消費，推廣國產品牌，以及促進經濟發展，但活動必須透過360集團旗下的APP報名，抽到的汽車還將裝配該款APP，令許多網友感到誠意不足，直言周鴻禕真正目的是推廣自家APP，所謂的送車活動只是變相宣傳，最後送的還可能是銷售不佳的廉價車。