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Brembo聯手米其林「開發AI剎車系統」！抓地力＆制動力全面最大化

圖文／7Car 小七車觀點

對於車迷來說，Michelin 和 Brembo 分別是輪胎以及煞車領域的知名品牌，然而兩者現在已經成為開發新世代性能和安全技術的合作夥伴。此次合作將採用 Michelin 開發的軟體系統，該系統可以即時抓取輪胎抓地力的數據，並發送至 Brembo 開發的人工智慧 SENSIFY 煞車系統。

▲Michelin 和 Brembo 共同開發人工智慧 SENSIFY 煞車系統。

Michelin 擁有一套自主開發的軟體，使用汽車上已有的感應器來收機關於磨耗、負載和抓地力的相關數據，分別有 SmartWear、SmartLoad 和 SmartGrip 等專業名詞。Michelin 官方表示，很高興能與 Brembo 共同合作，Brembo 是剎車領域的領導者。我們對於創新和卓越的共同熱情能夠促使雙方在增進消費者的使用安全更邁出新的一步。

另一方面，Brembo 的 SENSIFY 系統使用人工智慧、演算法和感應器並與單獨的電動馬達相結合，可獨立控制每個車輪的煞車力道，是目前市面上最先進的煞車系統之一。

Brembo 執行長 Daniele Schillaci 表示，我們相信科技和人工智慧的力量，Brembo 正在逐步成為一家將軟體功能與在車輛四個角落的專業知識相結合的公司，以獨特的專業知識掌握卡鉗、煞車碟盤和摩擦材料。SENSIFY 代表了煞車領域的新標準，目標是實現零事故願景，這次與 Michelin 的合作也展現了汽車產業合作與創新的力量。

兩家公司已經以虛擬方式測試了兩個軟體平台的配合，然後在 Michelin 研究中心的實際賽道進行測試。結果顯示，在不同條件下使用相同輪胎的作動 ABS 系統，煞車距離最多可縮短 13 英尺 (33.02 公分)。SENSIFY 系統還表現出更快的反應時間、減少的抓地力損失、增強橫向穩定性，並且不會鎖死。

隨著市場上的新車輪胎尺寸配置越來越大、且重量越來越高，更好的煞車能力在未來將會變得更加重要，透過人工智慧系統通常可以比人類更快速預判事物，也是這次雙方合作想要探討原因之一。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BremboMichelin米其林輪胎煞車AI卡鉗制動剎車人工智慧

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