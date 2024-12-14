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進口車「關稅若降至0%」　經濟部：2031年會沒有國產車

▲台灣車廠首見雷射銅焊！福特斥資40億升級產線。（圖／記者張慶輝攝）

▲經濟部指出，如果進口車關稅降至0%，未來台灣將有可能沒有國產車。（示意圖／記者張慶輝攝）

文／CTWANT

為了促進台灣成功加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，藍綠立委等17人提案調降進口車關稅，建議由17.5%降至0%。不過經濟部完成評估報告後警告，如果關稅取消，不僅國家稅損高達523億元至600億元，國產車廠市占率恐降至2成，將影響國內847億元相關產值及超過8萬名員工就業。

我國進口車關稅曾高達60%，2002年加入WTO後降至30%，直到2010年再下修至17.5%，同時也依照排氣量課徵25%到30%的貨物稅。對此，藍綠立委提案修正海關進口稅則，認為「進口車關稅較高，進口車價居高不下，導致民眾購車成本昂貴」，建議將汽車關稅降至0%。

藍綠立委也進一步指出，現行美國汽車進口關稅為2.5%；日本、新加坡為 0%，而我國為17.5%，在加計貨物稅25%至30%，單就進口車稅率最少就要42.5%，且車主還要負擔牌照稅、燃料稅、車輛強制險等，對一般民眾負擔相當大。

不過據監理所統計，累計前11月總市場汽車掛牌數416,528輛，其中進口車銷售逾20萬輛，占整體車市市占率48.2%，與國產車相當接近。經濟部也為此提出「小客車進口關稅稅率調降稅式支出評估報告」，依據2種情境估算，在取消關稅後，即使國產車現行銷售不變的樂觀情境下，因汽車銷售總數逐年成長，到2031年國產市占率仍將下滑至2成；如果為悲觀情境，也就是國產車逐漸被進口取代，那到2031年國產車市占將歸零，國內零組件也將出現缺口。

另車輛公會也評估，國產小客車關稅降至零後，不僅降低開發新車型，也減少相關零組件採用，不僅造成國產車廠關閉，零組件廠也會連帶受衝擊，估計會影響國內847億元產值及8.26萬相關人員就業。

而在稅收方面影響更為劇烈，依照稅式報告評估計算後，在關稅歸零（貨物稅是依據車價加關稅後去計算），加上車廠萎縮裁人的綜所稅減少等，直接稅收淨損最少523億元，如果是情境二更高達600億元，且尚未納入國產車減少生產對上游產業的連帶影響。經濟部強調，「這只是低估，實際損失恐更大。」

因此經濟部建議不調降關稅，即使要降，也要與業者先溝通可接受降幅及模式（如分階段降稅），產業發展署也會積極協助產業升級轉型、補助開發關鍵零組件以打入母廠供應鏈。

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關鍵字：進口車國產車經濟部

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