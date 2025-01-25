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車輛報廢少1動作　超衰車主挨罰1.4萬元

記者黃翊婷／綜合報導

車子委託車廠報廢卻收到牌照稅罰款？新竹市王姓男子先前委託車廠回收報廢車輛，沒想到卻遇上不肖業者，牌照遭到移用，他也因此收到1萬4240元罰鍰。新竹稅務局提醒，車輛委託車廠回收之後，記得要前往戶籍地所在的監理機關完成報廢手續，以免車牌遭轉賣或遭移用而挨罰。

▲▼ 汽車,車門,開車。（示意圖／CFP）

▲王男將報廢車輛交給車廠回收，事後卻收到罰單。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

王男日前收到使用牌照稅罰鍰繳款書，驚訝發現先前委託車廠環保回收的車輛，牌照遭到移用懸掛在其他車輛上，後來被警方查獲，他也因此被裁處全年應納稅額（7120元）2倍的罰鍰1萬4240元。

新竹市稅務局表示，民眾可能以為車輛老舊或毀損不堪使用時，交給車廠代辦回收就算完成報廢，其實，車體環保回收之後，還要向監理機關繳回2面牌照，才算完成報廢登記手續，使用牌照稅會按照日計算至回收前1日，如果有溢繳稅款的狀況，稅務局會主動辦理退稅。

至於王男的案例，稅務局說明，王男遇到不肖業者，業者不僅沒有將報廢車輛的牌照繳回監理機關，還把車牌移用懸掛在其他車輛上，由於王男是車輛所有人，負有保管牌照的責任，才會被依使用牌照稅法第31條規定開罰，而懸掛王男車輛牌照的車主也同樣被處以全年應納稅額2倍的罰鍰。

稅務局提醒，民眾應委託合法回收機構處理報廢車輛，並記得向戶籍所在地的監理機關完成報廢手續，以免車牌遭到轉賣或遺失被挪為他用而受罰。

關鍵字：報廢車輛牌照稅車廠回收新竹市稅務局

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