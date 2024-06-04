【廣編】歡慶端午夏日優惠！Fiddle LT、CLBCU最高補助11,300元　週週抽美妝組

圖、文／SYM提供

夏天即將來臨，也象徵學生們暑假即將到來，在這充滿迎向轉變新氣息的月份，SYM Fiddle LT、CLBCU125與妳一起對抗熱浪來襲的六月！SYM期許大家可以自信出遊拓展視野，推出夏日優惠方案，即日起，選購SYM Fiddle LT、CLBCU125即可享汰舊換新最高補助11,300元高額優惠及24期分期0利率，更加碼抽出Maybelline夏日美妝限定60組，敬請把握難得的優惠活動，讓每次的外出都能成為路上最閃耀的焦點！

在夏日的城市街道上，Fiddle LT 的清新外型與細緻質感，將騎乘者的優雅與時尚氣質展現得淋漓盡致。SYM 獨家的「智慧油電」科技，讓這款車安靜、省油且舒適，提供極貼心的駕乘體驗。

CLBCU擁有獨家可隨光線變化的車色設計，最適合時下女性求新求變的個性化風格，在車輛設計上，搭載超強EnMIS省油新科技，一桶油可約25天不用繞路進加油站。CLBCU更配備「Keyless免鑰匙啟動系統」，可輕鬆快速一鍵啟動車輛與開啟車廂，更具備貼心的尋車功能，省去找尋鑰匙、車輛的慌亂感，更可體驗優雅出門的自在感。

「歡慶端午 夏日優惠」，限時全台展開

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