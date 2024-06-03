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5月電動車銷量「納智捷n7」擋下特斯拉Model 3、Model Y奪冠！備戰6月MG4

▲納智捷n7扛住Model 3、Model Y新車到港攻勢！5月奪下電動車銷售寶座。（圖／資料照、各車廠）

▲納智捷n7扛住Model 3、Model Y新車到港攻勢！5月奪下電動車銷售寶座。（圖／資料照、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣5月電動車銷量前10強出爐，就算特斯拉Model 3、Model Y新車道港，但仍不敵納智捷n7高人氣，讓納智捷n7再度蟬聯5月電動車銷售寶座，不過接下來納智捷n7可別鬆懈，MG4來勢洶洶預計6月13日正式上市，這2位國產電動車新秀過招肯定精彩！

▲納智捷n7扛住Model 3、Model Y新車到港攻勢！5月奪下電動車銷售寶座。（圖／資料照、各車廠）

▲納智捷n7

▲納智捷備戰6月上市的MG4，預告推出特仕新車以及第2波預購開跑。

納智捷n7穩定破千掛牌數進帳，5月繳出1,100輛銷量奪下電動車銷售寶座，今年累積2,655輛成績，持續消化去年的上萬張訂單，接下來納智捷n7也將備戰6月要上市的MG4，將在近期公告第2波預購活動，並推出配備升級的特仕車。

▲5月電動車銷量

▲Audi Q4 e-tron 5月初剛上市，覬覦豪華入門電動車市場大餅。

BMW電車銷量人氣不減，前10名就有4席入榜，尤其剛上市不久的iX1、iX2入門電動車受到不少歡迎，不過Audi Q4 e-tron也不是吃素的，已在5月中旬上市，對手直接鎖定BMW iX1、iX2而來。

▲5～6月新車上市越來越熱鬧，MG4經銷端爆料6月開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲MG4即將在6月上市來與納智捷n7過招。

台灣6月也有不少電動車準備上市，其中備受關注的MG4上市在即，預告6月13日發表，價格鎖定同樣為國產級距的納智捷n7；豪華電動車市場也有動作，第1款豪華電動旅行車，BMW i5 Touring即將在6月6日發表。

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