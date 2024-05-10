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200萬現金買BMW「不貸款很正常」　網喊傻傻的：隨便贏車貸利率

▲開車,儀表板,駕駛,車主（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO直接現金買車，傳遍所有同事都知道。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「不貸款很正常吧？有什麼好大驚小怪？」一名男網友透露，同事來問車貸利率，但原PO是直接200多萬現金購車，因此不知道利率行情，此話一出不得了，「這傢伙到處去幫我放送，只差沒下通報了」，搞得每個同事都要來酸一下。文章曝光後，有網友直呼「買車貸款才是對的吧？投資隨便贏車貸利率！」

一名男網友在Dcard以「買車不貸款很正常吧？」為標題發文，前年底他買了一台BMW，同事知道後，時不時總會開玩笑虧一下，原PO也笑笑含糊帶過，「畢竟現在雙B滿街跑。」

直到最近，一名同事想換小老婆，好奇詢問車貸的利率想參考一下，結果原PO回應「不知道耶，因為我沒貸款」，此話一出不得了，「哇靠，這傢伙到處去幫我放送，只差沒下通報了！」

消息一個傳一個，認識的同事都知情了，開始紛紛拿此話題來酸原PO，「這麼有錢了，不要跟大家搶考績」、「來上班都是交朋友」之類的話。

對此，原PO無奈直呼，「一台車也不過200多萬，又不是買房子，不貸款很正常吧？到底有什麼好大驚小怪？」

底下網友熱議，「我買內衣也都分期欸～6期0利率」、「200多萬現金買車很猛啊」；還有人認為，「買車貸款才是對的吧？投資隨便贏車貸利率，幹嘛不貸款」、「傻傻的！有錢人就算有錢也還是貸款，重點是利率，利率好能貸就貸滿」、「如果車商有推自家貸款利率，不錯的話可以考慮，我前年買車180萬，貸款60萬60期，車價比全現金少折2.8萬，然後我60萬買ETF一年就回本了」。

一名網友透露，「我爸即使有四棟房子，他出門還是開20年的HONDA，曾經有問他要不要LEXUS之類的，也是可以現金付清。他告訴我：親戚、客戶不希望看見我們過得很好，維持低調，甚至讓人覺得你很窮，才能財源滾滾。」

關鍵字：買車車貸利率貸款現金BMW

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