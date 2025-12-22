ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「80萬有找中型休旅」即將完售！納智捷U6、URX清庫存倒數計時

▲鴻華先進收購納智捷，產品重心放在電動車，也代表U6、URX兩大油車即將退場告別。（圖／翻攝自納智捷）

▲鴻華先進收購納智捷，產品重心放在電動車，也代表U6、URX兩大油車即將退場告別。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

隨著鴻海體系下的鴻華先進正式完成收購納智捷（Luxgen），品牌未來走向也愈來愈明朗，重心將全面轉向電動車發展，作為過去納智捷油車代表的U6、URX兩大休旅，也進入清庫存階段即將告別台灣市場。

▲LUXGEN U6

▲今年下半季開始，U6、URX生產紀錄持續掛零。代號C71為納智捷U6。L71代號為URX。

納智捷U6、URX退場其實從今年下半季就能嗅出端倪，從今年6月開始台灣車輛工業同業公會生產清單中，6月U6生產紀錄持續掛零，而URX則是從8月開始，兩款車連續數月未再生產，等同宣告這兩款燃油休旅已進入實質停產階段，加上面臨嚴苛的排放限制，U6、URX距離正式退場只剩時間問題。

▲鴻華先進收購納智捷，產品重心放在電動車，也代表U6、URX兩大油車即將退場告別。（圖／翻攝自納智捷）

▲鴻華先進收購納智捷，產品重心放在電動車，也代表U6、URX兩大油車即將退場告別。（圖／翻攝自納智捷）

▲鴻華先進收購納智捷，產品重心放在電動車，也代表U6、URX兩大油車即將退場告別。（圖／翻攝自納智捷）

▲U6官網優惠售價75.9萬起，是台灣目前僅有80萬內中型休旅，而URX同樣是市場少見的7人座休旅代表。

從產品定位來看，U6與 URX的消失，對台灣平價休旅市場衝擊不小。以 U6 而言，目前官網優惠價 75.9 萬元起，是少數「中型休旅 80 萬有找」的選項之一；至於 URX，5 人座官網優惠價 83.9 萬元起、7 人座官網優惠價 86.9 萬元起，更是市場上罕見「90 萬內就能入手 7 人座 SUV」的代表。

▲鴻華先進宣布收購納智捷！隨即今晚8點公開全新官網。（圖／翻攝自鴻華先進）

▲鴻華先進接手納智捷原本銷售通路，展間未來以n7與即將上市的Bria為主。（圖／翻攝自鴻華先進）

產品調整符合鴻華先進接手後新策略。未來鴻華先進將以電動車為主軸，包括已在市場上的n7，以及後續由鴻華先進主導開發的Bria新世代電動車款，燃油車不再是發展重點。U6、URX即將退場，正好成為品牌轉型的第一步。

