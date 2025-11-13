宜蘭暴雨Volvo、Mazda遭軍用車輾壞恐賠200萬！卓榮泰：一人賠一台沒問題

▲宜蘭暴雨遭軍用車輾壞的車款為Volvo V60、Mazda 5。（圖／記者游芳男攝，以下同）

記者徐煜展／綜合報導

宜蘭因鳳凰颱風侵襲連日豪雨成災，蘇澳地區多處積水淹及車窗高度，國軍出動兩棲突擊車與裝甲車挺進災區協助撤離。然而救災期間卻意外輾壞兩輛民用車，分別為 Volvo V60 B5 與 Mazda 5，車主無奈表示車毀成廢鐵，而行政院長卓榮泰態度強硬表示，政府會負起全責，甚至喊出「我跟顧立雄部長一人一台都沒問題」，2款車賠償金額可能接近200萬！

▲白色車款為Volvo V60 B5，是此次軍用車損壞的高單價豪華車款。2023年時新車售價234.2萬。

兩款損害車為不同車款、不同車齡，但因裝甲車大面積輾壓、車體變形、部份車頂與車身留下履帶痕跡，已經視為「全損」狀態。其中白色車款為有瑞典坦克之稱的Volvo V60，車尾銘牌顯示為B5動力，目前台灣新車已未販售V60 B5動力，參考當時2023年 Volvo V60 B5 AWD車型售價為234.2萬。

目前尚無法確認這款V60 B5使用狀況、里程，若車齡低、車況佳，折舊可能仍留 50-70 %左右價值，大致估值約新台幣120～160萬元。

▲Mazda 5可謂經典MPV車型，就算停產近10年，仍在不少市面上流通。2015年新車上市價75.9萬起。

黑車車款可謂台灣相當經典的Mazda 5 7人座MPV，台灣已在2016年停產，作為超過近10年的經典老車，2015年新車上市價75.9～92.9萬。若從2015年開始計算，二手折舊後估值約30～40萬元。因此兩車合計補償額可預估在約新台幣150～200萬元左右（但還需視車況、鑑定報告與政府／車主協議而定）。

對此行政院長卓榮泰態度強硬表示，政府會負起全責，甚至喊出「我跟顧立雄部長一人一台都沒問題」，明確承諾會全力補償車主損失。國軍司令部與公所、警方已完成會勘並啟動洽賠程序。