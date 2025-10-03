貨物稅減免上路！買機車最高省6千　新車促銷助攻開學季買氣衝3成

▲新貨物稅9月上路，機車舊換新最高可省6千元，帶動市場買氣增加3成，其中新款運動速克達詢問度最高。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

政府新貨物稅方案9月上路，150cc以下新購機車可減徵2,000元，搭配舊換新補助最高可省6,000元。這波政策不僅減輕民眾購車負擔，也成功刺激兩輪市場活絡，機車行業者直言買氣成長「很有感」。



▲政策利多帶動機車市場買氣增加3成。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

YAMAHA經銷商豪元車業老闆吳柏磬指出，近期來店看車人潮明顯增加，大約比以往多出三成，其中125cc車款詢問度最高。「每天至少有5、6組客人來看車，年齡層涵蓋18-40歲，不論學生或上班族，都被政策優惠與新車吸引，尤其是YAMAHA最新推出的運動型速克達勁戰七代。」他觀察到，消費者除了重視外型設計與性能、配備，像是加速表現、ABS、燈具亮度，便利性(置物空間)、TYPE-C充電等，「對品牌本身有信心」也是推升買氣的重要因素。

▲YAMAHA經銷商豪元車業老闆吳柏磬。

迎接開學季，近期各大車廠接連推出多款新車，結合政府補助與商家促銷，不僅讓換車意願提升，更進一步降低購車門檻，吸引許多年輕首購族入市。

▲新款運動速克達「勁戰七代」同時兼顧帥氣和實用，詢問度最高。

來經銷商看車的黃同學表示，現在上學大多騎家裡的舊車，但即將進入職場，希望擁有一台性能更佳的機車，除了代步以外，放假騎去外縣市玩也能很順，而且外型不能太普通，跟朋友出門也要有型，「趁最近有優惠實際來看看，如果機車品牌信任度高，又有合理價格的車款，會比較放心下決定，畢竟後續的維修、保養也很重要。」

▲新車促銷降低門檻，吸引年輕首購族入市。

另一位大學生則分享，目前各種車款都有在看，不過仍偏好能夠兼顧市區通勤和跑山的運動型車款，希望車子好騎、靈活。他也坦言，自己選車時常在「外型與預算」間猶豫不決，「想要帥氣，但也要顧荷包。」但現在有優惠方案跟稅務減免，就比較敢考慮升級更高規格的車款。

▲運動速克達「勁戰七代」全面進化，短短10天全台預購超過3,000台。

政策紅利與新車效應相互拉抬，帶動銷售量顯著成長，其中YAMAHA久違5年全面進化的運動速克達最受矚目，同時兼顧「帥氣」與「實用」，堪稱近期最火熱明星車款，據了解，短短10天全台預購超過3,000台，真實反映出消費者的高度期待以及市場的強勁需求。