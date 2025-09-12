EVOASIS 六週年歡慶！全新 APP「七大升級」上線　週末離峰「6.5 元/度」回饋啟動

▲EVOASIS 董事長 陶百群表示，我們將持續精進 全台最大充電網 的服務體驗，讓充電成為最不需要擔心的事。

EVOASIS 迎來六週年，宣布 APP 全新升級，並同步推出雙週末「離峰 6.5 元/度」限時回饋，適用期間為 9/13–9/14、9/20–9/21，活動覆蓋 北、中、南 60 個以上之超級綠洲快充站。本次 APP 升級聚焦「找站 → 到站 → 充電結束」全流程，強化站點地圖、即時排隊資訊、導航與分時費率顯示，並優化充電紀錄，提供更直覺、更安心的充電體驗。

EVOASIS APP升級七大體驗 「找站 → 到站 → 充電結束」更直覺

全新 EVOASIS APP首推「深色模式」，降低用眼負擔，夜間長途駕駛更舒適；「站點地圖」可即時顯示使用狀態—紅色為使用中、綠色為無人使用。不用切換地圖，車主可一鍵點選「站點資訊與導航」，直達充電站；途中想先估費用？「價格預測」功能可於出發前先查看該站分時費率，心裡更有底。

如果想找別的品牌或特定規格充電樁，「篩選功能」一次搞定：勾選「漫遊站點」，選擇槍頭規格與站點類型，就能跨品牌找到最近距離的充電站；新增「充電報告」，完成充電後會自動生成該段消費明細，金額、功率與時間紀錄，還能一鍵下載收據。行程結束回到家，車主只要打開「紀錄升級」，用 30 天、60 天或自訂區間，就能查看這段時間的總度數與總費用，充電費用一眼掌握。

▲EVOASIS APP 全面升級，聚焦「找站→到站→充電結束」，體驗更直覺安心。

歡慶六週年，EVOASIS 兩週末離峰全面6.5元

自 2025/9/13（六）00:00 至 9/14（日）23:59，及 2025/9/20（六）00:00 至 9/21（日）23:59，兩個週末之離峰時段均享每度 6.5 元。本次優惠涵蓋北、中、南60 座以上超級綠洲快充站，無論週末出遊或日常補電，皆可輕鬆享受更優惠的充電服務；完整站點名單與活動辦法請參閱官網活動頁。

EVOASIS 推出兩週末離峰回饋，操作流程也更直覺：更新 EVOASIS APP，在地圖挑選帶有活動標示的站點，先看即時排隊與價格預測確認離峰 6.5 元/度 時段，一鍵 「開始導航」 前往；充電完成後，明細與收據會自動整理於 APP。EVOASIS 表示，此次改版將大幅縮短「找站—到站—結束」流程，讓充電成為旅程中最簡單的小事。

EVOASIS 董事長陶百群表示：「謝謝EVOASIS車主陪我們走到第六年，接下來，我們會繼續把全台最大充電網的服務體驗做好，讓充電變成最不需要擔心的事。」

▲EVOASISv北中南 60+ 超級綠洲快充站，兩個週末離峰時段一律 6.5 元/度。

