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173.8萬起！台灣新一代「福斯商旅9人座MPV」3車型預售　採2.0升柴油

▲福斯商旅新一代Caravelle預售開跑！（圖／翻攝自福斯商旅）

▲福斯商旅新一代Caravelle預售開跑！（圖／翻攝自福斯商旅）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅於8月6日啟動新一代Caravelle預售接單，173.8萬起提供3款車型，除了擁有高達9人座多元空間機能，外觀、內裝配備也有感升級，搶攻商用MPV市場！

▲福斯商旅新一代Caravelle預售開跑！（圖／翻攝自福斯商旅）

▲台灣統一採長軸款並配置2.0升柴油。

台灣統一導入長軸款版本，車長來到5,450mm、軸距3,500mm，全車系採2.0升柴油，並有2種動力輸出，分別為150匹馬力、36.7公斤米扭力與170匹馬力、39.8公斤米扭力。

車型選擇有Caravelle 150、Caravelle 170、Caravelle 4Motion等3種，預售價173.8、191.8與211.8萬。外觀擁有新世代福斯家族外觀，搭載LED 外部照明科技，內裝配備12吋數位儀錶板及13吋觸控螢幕多媒體系統，融合科技與新世代美學設計。

▲福斯商旅新一代Caravelle預售開跑！（圖／翻攝自福斯商旅）

▲車內最大可容納9人座配置。

空間表現及乘用配備也全面進化，全新Caravelle首次加長車身創造出3米長的客艙空間，乘坐體驗更寬敞，採3-3-3 配置九人座，第二排三張獨立座椅設計，舒適有感升級，且右側座椅設有Easy Entry裝置，方便第三排乘坐人員進出。

全新Caravelle 搭載先進的主被動安全防護科技，150匹馬力規格標配定速巡航系統、車道維持及偏移警示、PDC 前後停車導引、倒車顯影及車速號誌辨識的基本駕駛輔助配備，170匹馬力規格則標配符合Level 2的智能駕駛輔助系統。

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