「Nissan X-Trail新年式休旅」北美小漲！1.5升渦輪折合新台幣84萬

▲北美推出新年式Rouge，也就是台灣有販售的X-Trail。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

近期北美汽車漲聲響起，關稅就是原因之一，北美推出新年式Nissan Rouge，售價約有200美金漲幅，全車系都搭載1.5升渦輪，折合新台幣84萬。

▲北美新年式Rouge將成為現行款最後更新。

這可能是現行款Nissan Rouge最後一次新年式，因財務狀況不佳，原廠計劃明年推出新一代Rouge（X-Trail）來救場，扮演關鍵角色下一代Rouge（X-Trail）將採用全新世代的油電來與TOYOTA RAV4抗衡。北美 Rogue大多於墨西哥與日本生產，因此反應到關稅成本，售價均有調整。

▲全新車型擁有黑化套件、專屬車色、19吋鋁圈。

新年式Rouge北美小漲200美金來到28,790美金，折合新台幣84萬起，因應新年式另推出全新搶眼車色的Dark Armor車型，以墨綠色搭配黑化套件，帶來極高的辨識度。

其他車型配備小升級，部分車型車內新增全景天窗、駕駛與前乘座椅加熱座椅、加熱方向盤，並具有360度環景攝影。動力與台灣相同，採1.5升3缸渦輪，搭配CVT變速箱，繳出201匹馬力。