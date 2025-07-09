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三菱「跨界7人座MPV」整容換新更霸氣！台灣有望國產化明年導入

▲三菱推出新造型升級版Xpander。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱推出新造型升級版Xpander。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年確定導入Xforce國產小休旅，而明年導入車款尚未透露，但很有可能同樣就是在東南亞暢銷的Xpander跨界7人座MPV，近來Xpander、Xpander Cross紛紛在東南亞市場換上升級的新造型，展現更霸氣的高顏值。

▲三菱推出新造型升級版Xpander。（圖／翻攝自三菱）

▲外觀換上與Triton皮卡車相同的車頭設計。

Xpander、Xpander Cross結合傳統SUV、MPV空間主打實用的跨界風格，最引人注目的，外型導入與新一代Triton同調的設計語彙。透過重新修飾的 Dynamic Shield 水箱護罩 搭配分離式頭燈組，呈現更強烈的立體層次感，展現更強的視覺衝擊效果。

▲三菱推出新造型升級版Xpander。（圖／翻攝自三菱）

▲動力維持1.5升自然進氣，其他市場未來將追加1.5升油電。

本次並未針對內裝與動力進行大幅更動，Xpander依然搭載 1.5升自然進氣引擎，匹配 CVT無段變速系統，並維持5+2座設定。內裝則有10吋多媒體螢幕，搭配8吋數位儀錶。

在台灣方面，中華汽車已於日前證實將於今年底導入小型跨界新作Xforce，填補中小型休旅級距的產品空缺。而針對明年導入的車款，雖官方尚未公開名稱，不過市場預期相當可能是這次改款的Xpander，而且過去Xpander也曾在台灣測試，為登台埋下不少契機。

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關鍵字：三菱X

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