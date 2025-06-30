Audi A5試駕！「全新首搭平台」有驚喜　科技、空間、樂趣讓人動心

▲台灣Audi A5不僅首搭全新平台，外型夠帥，空間、科技感更是給好給滿！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

全新世代 Audi A5首搭最新PPC模組化平台，擁有更銳利的外型、更數位化的座艙、更多豪華配備，成為新一波燃油世代的佳作。實際感受新平台下的駕馭魅力，發現遠比想像的更有駕駛樂趣，但要是2.0升動力有quattro 四驅系統，那一切就更完美了！

▲新平台尺碼空間再放大，超過4.8米車長不顯得笨重，反給人相當時尚的經典美學，某些角度像極e-tron GT。

全新A5是品牌首款採用PPC模組化平台的燃油車型，把過去經典A4併入全新車系，相較前代 B9 世代，來到新平台的A5不僅車身尺碼全面放大，視覺上也更顯寬扁、低趴，可惜外觀就少了無窗框設計。

4門Sedan車型則以新比例詮釋4門轎跑美學，C 柱斜背造型承襲過去的A5 Sportback，整體線條流暢有力，把轎跑、掀背的實用空間完美的結合。

▲台灣提供2.0升動力作為入門款，更兇狠的S5也並未缺席。

傳承過去A4旅行車設計美學，A5 Avant在經典旅行車輪廓下，透過立體折線與銳利車尾設計，展現跑格氣息。台灣市場提供2.0升渦輪，以及3.0升V6性能版的S5、S5 Avant，轎跑、旅行車2款車型售價都是217～369.1萬起。

車壇業界燈組魔術師並非浪得虛名，視覺重點部分，Matrix LED 矩陣式頭燈與 Digital OLED 2.0 尾燈皆為全車系標配，後者更提供多達 8 組數位燈型變化，靜止時靠近尾燈還能觸發互動動畫，不僅科技感十足，更兼顧辨識度與安全性。

▲車室空間優異，座艙則與Q6 e-tron相似，給人滿滿的未來科技感。

▲全車系都能以加價4萬選配副駕螢幕。

進入車內，全新 Audi A5 採用了品牌最新座艙設計語彙，最吸睛的是中控台那具 14.5 吋觸控螢幕與11.9 吋虛擬數位儀表，兩者搭配下提供完整數位體驗，加上 Audi connect、語音助理、原廠導航與手機無線充電等配備，科技感與實用性兼備。強烈建議花上4萬選配副駕螢幕，結合成科技更讚的三區數位座艙。

▲材質細膩討喜，更具有可調光全景天窗。

車艙整體以「人本導向」設計為核心，採用全新Cascade材質與 S line 專屬內裝套件，細節紮實、按鍵手感講究，豪華與運動風兼顧。值得一提的是，可調光全景天窗有感的隔熱功效，且只需輕觸即可切換透明或霧化狀態，為豪華感再加一筆。

▲A5成為台灣第1款採用第5代EA888引擎車款。

此次試駕為銷售主力為搭載 2.0升TFSI引擎的車型，熟悉代號的EA888引擎，相較日前台灣發表的新一代福斯Tiguan、Passat亦或是Skoda Superb，Audi A5可是台灣市場首搭EA888第5代引擎車。

2.0升分別可輸出150 匹與 204 匹馬力2種版本，皆搭配前輪驅動與 7 速 S tronic 雙離合器變速箱。帳面數據看似中規中矩，熟悉的動力組合，透過第5代引擎優化調校，仍是具有輕快、沉穩特性，配上換檔綿密直接的雙離合變速箱，整體協調性極佳，實際上路後，對這套 PPC 新平台有刮目相看新體驗，車尾靈活，配上犀利轉向反應，很難想像這是一輛超過4.8米的中大型房車。

▲新A5展現優異的操控好身手，舒適、隔音都有高水準表現。

底盤顯著的歐風運動硬朗體質，但不會犧牲舒適性，長途行駛同樣愜意。動力部分雖非高輸出路線，但2.0升204匹馬力，在一般道路甚至山道行駛都游刃有餘，搭配輕盈的車重與靈敏變速箱設定，帶來相當有樂趣的駕駛體驗。

然而，說到這裡不得不提一個小遺憾：這樣一套好底盤、好設定，如果搭Audi靈魂精髓的quattro 四輪驅動系統，那就近乎完美了，想要更完美有quattro的A5，那就只能直上最頂規的S5性能車。

雖然quattro四驅對於日常使用未必必要，但在彎道攻克、濕滑路面或高速激烈操駕時所帶來的信心與駕駛樂趣，卻是Audi 長年以來最讓人著迷之處。新 A5 這次在台灣導入車型多為前驅配置，對於喜愛純粹駕駛快感的車迷而言，畢竟S5與A5有著110萬的價差，不禁讓人想貪心許願原廠，再多給我們有2.0升quattro四驅的完全體A5！