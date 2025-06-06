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比亞迪傳登台銷售　經濟部回應了

外傳中國電動車品牌比亞迪有意從泰國出口新車來台銷售，經濟部產業發展署5日回應了。

▲外傳中國電動車品牌比亞迪有意從泰國出口新車來台銷售，經濟部產業發展署5日回應了。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

外傳大陸電動車品牌比亞迪有意登台銷售，要以泰國為跳板繞道搶攻台灣市場，消息一出業界譁然，由於經濟部禁止大陸整車進口，但對於大陸品牌車繞道而行態度為何，也引發業界關注，經濟部產業發展署5日回應表示，若比亞迪違規轉運來台，將採取4項做法因應。

由於台灣禁止大陸整車及車輛底盤進口來台，面對車廠引進大陸車款來台組裝銷售，也明令要求車廠逐年提高在地供應鏈比率，就是要嚴防洗產地。而此次比亞迪出招，剛好直接避開從大陸出口到台灣的禁令，從泰國直接整車輸出，還以泰國製造的名義輸出，作為銷台突破口。

經濟部先就是否有收到比亞迪電動車登台一事回應表示，「依交通部『車輛型式安全審驗管理辦法』規定，所有整車進入國內市場都要取得交通部核發的車型合格證明書；經查本案BYD並未取得車型合格證明書，故並不能在台銷售。」

至於比亞迪透過第三地轉運來台，經濟部表示：「此舉可能構成違規轉運（洗產地），經濟部對違規轉運採取4項作法，包括監測進口量、從嚴處罰等，違規者最高罰300萬元，甚至停止其一個月以上一年以下輸出、輸入或輸出入貨品。」

泰國政府鼓勵國民購買電動車，正中比亞迪下懷，進而在泰國打造東南亞的生產基地，總計投資4.9億美元，不僅近就服務泰國市場，也可藉此吃下鄰近的東南亞車市，更成為比亞迪嘗試登台的銷售路徑，不過從經濟部回應來看，比亞迪這次恐怕不能如願。


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關鍵字：鏡週刊比亞迪

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