中國電動車「比亞迪」拚登台　手法曝光

▲外傳中國電動車比亞迪有意從泰國出口電動車登台銷售，引發業界討論。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

比亞迪在中國市場發動內卷式價格戰，旗下22種車款全面降價，從最低價車款海鷗價格約人民幣5.58萬元到宋Pro DM1售價人民幣8.98萬元（約新台幣38萬元），引發業內譁然，甚至連工信部都喊話要整治，就是要抑止這種惡性競爭可能帶來的苦果。

不僅在中國市場大打價格戰，比亞迪今年海外銷售目標是80萬輛，以其第一季銷售表現來看，外界普遍看好比亞迪要達標真的不算難事，值得留意的是，比亞迪今年4月在歐洲銷量已經打敗特斯拉，說明比亞迪在歐洲市場已經站穩腳步，接下來就是進軍亞洲市場攻城掠地。

事實上，比亞迪去年就開始佈局亞洲市場，先是重金找來日本國民等級偶像長澤亞美代言，引發討論，也真的建立品牌印象帶來訂單，同年也在泰國開設組裝廠，繼而買下泰國經銷商為其在地助攻。

然而比亞迪的泰國佈局，並不僅僅只為泰國市場做準備，最新市場傳聞指出，比亞迪有意從泰國整車出口到台灣銷售，也巧妙避開中國製造、中國關稅等議題，攻台首波可能以豪華MPV車型的N9作為開路大將，售價訂在新台幣百萬元出頭，要用價格優勢碾壓同等級車款。

消息一出，車業人士坦言備感壓力，前有關稅、貨物稅議題壓制，眼下銷售動能已陷停滯，再加上繞境而來的比亞迪大軍，挾價格與補貼優勢而來虎視眈眈下，恐將市場競爭壓力推升到窒息，消費者期待過高又未必能真的得利，現下買氣看起來還得再低迷一陣子了！



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