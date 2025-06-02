「愛快羅密歐」確認導入台灣！官方社群上線　3款熱門新車計劃導入

▲台灣總代理寶嘉聯合宣布啟動官方社群。（圖／翻攝自愛快羅密歐）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的愛快羅密歐正在為今年進軍台灣作暖身，今6月2日台灣總代理寶嘉聯合宣布台灣官方社群媒體平台上線服務，為品牌重返台灣市場揭開序幕。全新義式性能與設計美學代表的愛快羅密歐ALFA ROMEO車款，即將駛上台灣道路。

▲愛快羅密歐預計今年於台灣上市新車。

2025 年，正值品牌邁向 115 週年之際，愛快羅密歐計劃重返台灣市場。台灣總代理寶嘉聯合特別選在6月2日的義大利國慶日，正式啟動社群媒體平台，不僅要向深厚的義大利血統致敬，更代表品牌與台灣市場睽違18年的重新接軌，也預告全新車款與嶄新義式體驗即將在台登場。

即日起，台灣官方臉書與Instagram社群媒體平台正式上線，未來將陸續釋出品牌故事、設計理念、義式生活風格，以及導入車型與銷售據點等相關資訊，透過數位平台與消費者建立更緊密的互動關係，攜手迎接這場歷時近二十年的品牌重逢。

▲台灣將以3款熱門新車作開路先鋒。

重點導入車款上，日前保發中心流出3款車型與售價，分別為Giulia Sprint、Stelvio Sprint與Giulia Quadrifoglio，重置價格分別為290萬、320萬與520萬，其中Giulia 4門房車分別有入門的Sprint、以及性能版本的Quadrifoglio車型，而Stelvio休旅車則僅有單一車型。