「愛快羅密歐」暖身今年導入台灣！4款房車、休旅成導入重點

▲台灣原廠暖身預熱，今年將導入愛快羅密歐！（圖／翻攝自Alfa Romeo）

記者徐煜展／綜合報導

台灣原廠正在籌備愛快羅密歐Alfa Romeo導入規劃，近來更公布愛快羅密歐多款新車在國外獲獎喜訊，其中特別提到的Giulia、Junior、Tonale、Stelvio等4款新車都將成為進軍台灣重點，涵蓋熱門的休旅、房車市場級距。

▲Giulia、Tonale、Stelvio等3款核心車款，在國外獲獎肯定。

在德國權威汽車雜誌《auto motor und sport》舉辦的第49屆「Best Cars」最佳車款讀者票選中，超過94,000名讀者從多達462款車型中選出心目中最具代表性的進口車款。愛快羅密歐憑藉3款核心車型，Giulia第8度榮獲最佳進口中型車，Giulia其實對台灣市場也不陌生，目前都有水貨商持續導入。

Tonale、Stelvio紛紛拿下最佳進口中型運動休旅、最佳進口大型運動休旅，這2款新車都是市場熱門的休旅級距，相信都在台灣原廠評估導入規劃上。

▲Junior獲得最佳小型休旅。

定位較入門、又是一級休旅戰區的Junior，甫上市即奪得最佳小型運動休旅／跨界休旅類別冠軍，Junior新秀在國外享有高人氣，且一舉包含油電、EV電動車等豐富動力編成，未來進軍台灣也是值得關注重點車款。